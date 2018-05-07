“Doğadan sofraya organik ürünler”

Yöresel ve doğal ürünlerin bulunduğu, pastırmadan peynire yaklaşık 500 çeşit ürünün yer aldığı Piroğlu Zeytin ve Süt Ürünleri Barbaros Mahallesi Encümen Sokak No: 8C Başiskele’de açıldı. Açılışa Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Yakup Yavuz ve İlker Yavuz’un babaları Reşat Yavuz başta olmak üzere davetliler katıldı. Baba Reşat Yavuz oğullarının açtığı işletmenin mutluluğunu yaşarken hayırlı olmasını diledi. Karacan ise Yavuz kardeşleri tebrik ederek, hayırlı olması dileklerinde bulundu.

8TL’YE KAHVALTI

Kahvaltı yapmayı doymak için değil aynı zamanda bir keyif olarak görenlerin tercihi haline gelen yöresel ve doğal ürünlerin bulunduğu, 85 çeşit peynir, 32 çeşit zeytinin yer aldığı Piroğlu Zeytin ve Süt Ürünleri dualarla açıldı. Yöresel organik ürünleri bulabileceğiniz Piroğlu Zeytin ve Süt Ürünleri’nde en doğal ürünleri alabilir, hatta sadece 8 TL’ya sizin için özel hazırlanan simit ve sınırsız çay ile ikram edilen kahvaltınızı yapabilirsiniz.

WHATSAP İLE SİPARİŞ

5 km’ye kadar whatsap ile sipariş verebileceğiniz Piroğlu Zeytin ve Süt Ürünleri hakkında bilgi veren işletme sahibi Yakup Yavuz, “Yıllardır edindiğim tecrübe ile bir gurme sayılırım. Zeytinin peynirin en iyisi nereden alınır nerede ne yenir bilirim. Kahvaltının içeriğindeki tüm ürünler kendi ana vatanından,içerisinde hiçbir koruyucu ve katkı maddesi bulunmayan ürünlerden tek tek seçilerek değerli müşterilerimizin seçkin damak tatlarına sunuyoruz. Ürünlerin yüzde 95’i yöresel. Ürünlerimizi Erzincan, Kars, Erzurum, Artvin,Hayat,Van gibi çeşitli illerinden kendi yörelerinden getiriyoruz” dedi.

YÖRSEL ÜRÜNLER İKRAM EDİLDİ

Piroğlu adının ailenin markası olduğunu söyleyen Yavuz,” Kendi bahçemizde ürettiğimiz yaptığımız doğal yağımızdan, organik lezzetleri arayanlara en kaliteli, en güzel yöresel ürünleri bir araya getirdik. Açılışa özel fiyatlardan İlerleyen günlerde farklı şubelerimizde Kocaeli halkına hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.Açılışa gelen davetliler ikram edilen yöresel organik ürünlerin tadına bakarken, böyle bir işletmeyi Başiskele’ye kazandıran Yakup – İlker Yavuz kardeşlere teşekkür etti.

Nurşah ŞAHİN KÖSEOĞLU