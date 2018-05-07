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Bugün 10:52 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 11:51 TSİ )

Meteoroloji uyardı! Önümüzdeki 5 gün...

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre; Yurt genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; bazı bölgelerde daha şiddetli olmak üzere yurt genelinde 5 gün daha devam etmesi bekleniyor.

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Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı KaradenizGüneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ÇankırıBayburtErzurumBingölMuşBitlisve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Bugün 10:52 TSİ - Yaşam

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