95 yaşında olan Refika Anne, rahatsızlığına aldırış etmeden Başiskele'den İzmit Adliyesine kadar gelerek Temel Karamollaoğlu'nun adaylığı için imza dilekçesini verdi. Refika Anne, yaşı ve rahatsızlığına rağmen siyaseti yakından takip ediyor. Ülkenin zor günler geçirdiğini ve bu zorlukları ancak Milli Görüş ile atlatabileceğini ifade eden Refika Anne: "Ya Rabbi! Milli Görüş'ün iktidarda olup, ülkeyi felaha kavuşturduğu günleri göstermeden canımı alma." diye dua etti. Temel Karamollaoğlu için imza vermeyi kurtuluşun ilk adımı olarak gören Refika Anne, tüm vatandaşları da Temel Karamollaoğlu için imza vermeye davet etti.
Bugün 10:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
95 yaşında imza atmaya geldi
Haksızlık yapan sağ gözüm olsa çıkarıp atarım diyen ve Kocaeli’nde geniş bir kesim tarafından tanınan Refika Anne, Temel Karamollaoğlu için imza attı.
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Bugün 10:57 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz