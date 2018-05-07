Hürriyet yeniden aday olacak

İYİ Parti’nin seçime girebilmesi için genel merkezin talimatıyla aralarında Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 15 CHP’li milletvekili İYİ Parti’ye geçmişti. Vekil aday adaylık süreçleri CHP ve İYİ Parti’de 30 Nisan tarihinde başlamıştı. İYİ Parti ve CHP’nin aday adaylık başvuruları ise bugün saat 17.00’te sona erecek. Herkesin merak ettiği yeniden CHP’ye geçiş yapacak mı? Yeniden aday adaylığından bulunacak mı? Sorularına cevap verdi.

TABİ Kİ ADAY OLACAĞIM

Konu ile ilgili konuşan Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, genel merkezden talimat beklediklerini belirtti. Hürriyet, tarihinin en geç önümüzde ki hafta netleşeceğini söyledi. Öte yandan yeniden milletvekili aday adayı olacak mısınız? Sorusunu yanıtlayan Hürriyet, “Başvurular parti içinde bugün son ama tabi ki de yeniden aday adayı olmak istiyorum. Şu an beklemedeyiz” diye konuştu. Ayrıca başvurular için YSK, ayın 21’ine kadar süre verdi. Selin BECER