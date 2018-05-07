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Kocaeli'den 3 günde 6 bin imza

Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olması için başlatılan imza kampanyasında Kocaeli’de Akşener’e 3 günde 6 bin imza toplandı. İmza kampanyası ise9 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

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İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için imza kampanyasını 4 Mayıs tarihinde başlamıştı. Kocaeli il başkanlığı Kocaeli Adliyesi önünde ilk gün basın açıklaması yaparak vatandaşları kampanyaya davet etmişti. 9 Mayıs tarihinde son bulacak olan imza kampanyasında İzmit İlçe Seçim Kurulu Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, Derince, Başiskele ve Kartepe İlçeleri ise İzmit’te bulunan Kocaeli Adliyesi’nde imzaları kabul ediyor.

HEDEFİMİZİ GEÇTİK

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, Kocaeli’de atılan imza sayısını açıkladı. Kaman “Şu an Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Meral Akşener’e Kocaeli’de 6 bin adet imza toplandı. Bizim hedefimiz Kocaeli genelinde 5 binimza toplamaktı ve 3 günde hedefimizi geçtik. İlk günden 100 Bin imzayı geçmemiz halkın teveccühünü gösteriyor. İmza kampanyası Çarşamba günü bitecek. Çarşamba gününe kadar Kocaeli genelinde imza sayımızın 10 bin olmasını bekliyoruz” dedi. Selin BECER

Bugün 12:33 TSİ - Siyaset

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