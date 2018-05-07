Kocaeli Karamollaoğlu için 8 bin imza topladı

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Saadet partisi Kocaeli İl Başkanlığı Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Adayları Temel Karamollaoğlu için 4 Mayıs Cuma günü imza kampanyası başlatmıştı. Bugüne kadar Kocaeli’den 8 bin adet imza topladıklarını söyleyen SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Çarşamba gününe kadar ise hedeflerinin 10 bin imza olduğunu belirtti. Selin BECER