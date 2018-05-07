24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Saadet partisi Kocaeli İl Başkanlığı Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Adayları Temel Karamollaoğlu için 4 Mayıs Cuma günü imza kampanyası başlatmıştı. Bugüne kadar Kocaeli’den 8 bin adet imza topladıklarını söyleyen SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Çarşamba gününe kadar ise hedeflerinin 10 bin imza olduğunu belirtti. Selin BECER
Bugün 13:10 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:54 TSİ )
Kocaeli Karamollaoğlu için 8 bin imza topladı
Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’na Kocaeli’den 3 günde toplam 8 bin imza toplandı
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Bugün 13:10 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz