İzmit'te bir seyyar satıcıdan tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve sonrasında evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Hayrettin Ömeroğlu'nun ölümüyle ilgili il sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı.
Bugün 13:38 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
O ölüm için soruşturma başlatıldı
İzmit'te bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve sonrasında yaşamını yitiren Hayrettin Ömeroğlu'nun ölümüyle ilgili il sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı.
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Bugün 13:38 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz