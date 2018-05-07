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O ölüm için soruşturma başlatıldı

İzmit'te bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve sonrasında yaşamını yitiren Hayrettin Ömeroğlu'nun ölümüyle ilgili il sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı.

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İzmit'te bir seyyar satıcıdan tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve sonrasında evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Hayrettin Ömeroğlu'nun ölümüyle ilgili il sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"07/05/2018 tarihinde basında yer alan “Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü” başlıklı haberiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

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