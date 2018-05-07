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O ölüm için soruşturma başlatıldı

İzmit'te bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve sonrasında yaşamını yitiren Hayrettin Ömeroğlu'nun ölümüyle ilgili il sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı.