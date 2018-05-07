CHP’de 36 aday adayı

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden CHP’den 36 kişi milletvekili aday adaylığı için resmi başvuruda bulundu. Mevcut milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan resmi başvuruda bulunurken tekrar aday olmayı düşündüğünü ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet’in durumu netlik kazanmadı. Ayrıca önceki dönem milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’da milletvekili aday adaylığı için resmi başvuruda bulunanlar arasında yer aldı. CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip milletvekili aday adayı olan Mehmet Ümit Küçükkaya ve Önceki dönemlerde eski Bekirpaşa Belediyesi Başkanı görevinde bulunan Fikret Toker’de dikkat çeken aday adayları arasında yer alıyor.

CHP’NİN ADAY ADAYLARI

Ali Güneş, Asude Fırat Özkan, Av. Anıl Acurman, Av. Tamer Solakoğlu, Beyhan Korkmaz, Cuma Karavar, Çiğdem Canbaz, Dr. Mehmet Hilal Kaplan, Dr. Muhip Kanko, Dr. Mustafa Anaç, Dursun Yaman, Ebru Küçükaydın, Ehlinaz Torun, Ferhan Şensoy, Fikret Toker, Haydar Akar, Hülya Yolcubal, İsmail Sancak, Kemal Nişancı, Mehmet Ümit Küçükkaya, Dr. Muhip Kanko, Murat Erinç, Necat Çakır, Nilgün Aydın, Nuray Birinci, Orkun Utkubaş, Ömer Ekşi, Rıdvan Alkan, Sait Aydın, Tahsin Tarhan, Tuğman Kayalı, Yakup Yılmaz, Yaprak Fidancı, Yeşim Akpınar, İmam Çetinkaya, Coşkun Dursunoğlu