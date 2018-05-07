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Dün 14:48 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:54 TSİ )

CHP’de 41 aday adayı

24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı sürecini 30 Nisan’da başlatan CHP’de aday adayları için resmi başvurular sona erdi.  CHP’de milletvekili aday adaylığı için ilimizden toplam 41 kişi başvurdu.

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24 Haziran seçimleri kapsamında CHP milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvuruları 30 Nisan tarihinde başlamıştı. 7 Mayıs’ta sona eren başvurularda ilimizden toplam 41 milletvekili aday adayı resmi başvurusunu yaptı. Partiler arasında en yüksek aday adaylığı ücreti talep eden CHP’de kadın, genç ve engelli aday adaylarından 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin TLücret aldı.

İşte CHP’de aday adayları:

Ahmet Fikret Toker, Ali Güneş, Asuden Fırat Özkan, Coşkun Dursunoğlu, Cuma Karavar, Dursun Yaman, Ebru Küçükaydın, Ehlinaz Torun Kayabaşı, Engin Özcan, Ensar Öğüt,  Ferhan Şensoy, Fethi Aras, Haydar Akar, Hülya Güreli Yolcubal, İmam Çetinkaya, İsmail Demir, İsmail Sancak, Kenan Üner, Mehmet Hilal Kaplan, Mehmet Tamer Solakoğlu, Mehmet Ümit Küçükkaya, Murat Erinç, Mustafa Anaç, Muhip Kanko, Müzeyyen Topçu Tan, Necat Çakır, Necati Akdeniz, Nuray Birinci, Orkun Utkubaş, Ömer Ekşi, Sait Aydın, Sezer Nilgün Aydın, Tahsin Tarhan, Tuğman Kayalı, Yakup Yılmaz, Yaprak Fidancı, Yeşim Akpınar, Zeynep Çiğdem Canbaz, Anıl Acurman, Beyhan Korkmaz, Kemal Nişancı.

Dün 14:48 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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