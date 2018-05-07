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Bugün 14:59 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:01 TSİ )

Onur Ünlü Cuma günü İzmit’te!

İlimizin yetiştirdiği en önemli yönetmenlerden Onur Ünlü İzmit’e geliyor.

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İlimizin yetiştirdiği en önemli yönetmenlerden Onur Ünlü İzmit’e geliyor. 11 Mayıs Cuma günü eski Valilik Binası karşısında yer alan CoffeBurgerShop’ta gerçekleşecek olan buluşmada Onur Ünlü yeni kitabı Bir Sürü Endişe’yi imzalayacak ardından soru cevap kısmına geçilecek. Kocaelispor’un da fanatik taraftarlarından olan Onur Ünlü’nün imza günü ve söyleşisi 17.30’da başlayacak.

Bugün 14:59 TSİ - Kültür-Sanat

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