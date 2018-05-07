Filli Boya, o fuarda yerini alıyor

Filli Boya, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Beylikdüzü’ndebu yıl 40.’sı gerçekleştirilen İstanbul Yapı Fuarı’nda sektör temsilcileri, çalışanları ve ziyaretçileriyle bir araya geliyor, yatırımları, yeniliklerini ve sektörü yönlendiren ürünlerini tanıtıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Balkanları kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı olma özelliğini taşıyan İstanbul Yapı Fuarı’na Filli Boya; pazara sunduğu Amphisilan+ veAlpinalifegibi ürünleriyleyer almasının yanı sıra Filli Ustam hizmeti, Turkuaz Renk Koleksiyonu ve Renk Etkisi Koleksiyonu projesini,Capatect Isı Yalıtım Sistemiürünlerini de ziyaretçilere tanıtacak.

ALPİNALİFE İLE İÇ CEPHE HAVA KALİTENİZİ ARTTIRIN

Günlük yaşantımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz mekânlarda hava kalitesinin iyi olması önemli bir sağlık konusu niteliği taşıyor. Evlerin yanı sıra okul, hastane, sinema, büro, kafeler, restoran gibi birçok mekânda iç cephe hava kalitesinin artırılmasını sağlayan AlpinaLife, yenilikçi ve benzersiz bir teknoloji ile çevre ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilip, boyanmış duvarlardan gelebilecek zararlı bileşenleri kabul edilebilir sınırların çok ama çok altına indirerek, iç cephe hava kalitesinin artmasını sağlıyor. Filli Boya, AlpinaLife ürünü ile tüm mekânlar için özel silikat içeriği sayesinde sağlıklı ve doğal bir çözüm öneriyor.

FİLLİ USTAM İLE İŞİ USTASINA BIRAKIN

Filli Boya ürün ve davranış eğitimi almış ve aynı zamanda Mesleki Yeterlilik belgesine sahip ustalarla hizmet sunan Filli Ustam platformu dafuarda tanıtılacak.Tüketicilerin sistem üzerinden aradıkları kriterlere uygun ustayı bulmalarını sağlamayı amaçlayan www.filliustam.complatformunda inşaat boyacılığı mesleki yeterlilik belgesine sahip, Filli Ustalar kulübüne üye ve Filli Boya ürün ve davranış eğitimini almış ustalar yer alıyor. Ayrıca Filli Boya, Filli Ustam sistemi üzerinden ustaların aldığı işleri 2 yıl boyunca uygulama ve ürün garantisi ile güvence altına da alıyor.

RENXMATİK İLEFUARIN EN GÜZEL RENGİ BU STANTTA

Mimarların, tasarımcıların ve boya ustalarının uzun yıllarca beklediği teknolojiyi Renxmatik Sistemi ile sunan Filli Boya, istediğiniz rengin tüm tonlarını gözünüzün önünde karıştırıp işleme uygun halde teslim ediyor. Hazır renk kartelalarından renk seçmenin yanı sıra, kişiye özel beğenilere de imkân tanıyan Renxmatik sistemi, yeni renk tonlarında renk kullanımını teşvik ederek yaşam alanlarına ilham veriyor. Dekorasyona dair kişisel zevklerin ayrımından esinlenerek hayata geçirilen Renxmatik ile Filli Boya, artık sadece bir mekânın dekorasyon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, daha bireysel renk çözümleri sunuyor. Renxmatik’in tüm ziyaretçilerin ilgi odağı olması bekleniyor.

DIŞ CEPHELER AMPHİSİLAN İLE BİR ÖMÜR KORUMA ALTINDA…

Filli Boya’nın ‘Yüksek Koruma Sistemi’ adını verdiği teklonojiyle, Türkiye’de sadece AmphiSilan’da bulunan suya karşı koruma, buhar geçirgenliği, UV dayanımı, rengin solmaması ve yüzeye tutunma gibi özellikler dış cephe boyasının mükemmel bir performans göstermesini sağlıyor.Almanya’da Caparollaboratuvarlarında uzmanlar tarafından üretilen AmphiSilan’ın 25 yıl önce ortaya koyduğu tüm özelliklerin dış cepheler için geçerliliğini hala koruması, AmphiSilan’ın gücünü ve güncellenen teknolojisi ile yıllara meydan okuyan performansını ispatlıyor.AmphiSilan’ın güneş ışığına karşı dayanıklı pigment teknolojisi, binaların dış cephe renklerinin solmasını önleyerek, uzun süre canlı kalmasını sağlıyor. Filli Boya bu konuda 100 yılı aşkın tecrübesi olan Almanya’daki Caparol Ar-Ge’leriyle birlikte çalışıyor.

Dış cephelerin liderinden geleceğe yön verecek yenilikçi dış cephe boyası: AmphiSilan+

AmphiSilan’ın temel özellikleri korunarak, değişen tüketici beklentileri ve gelişen hammadde teknlojilerinin bütünleşmesi ile üretilen AmphiSilan+, AmphiSilan’ın üstün silikon teknolojisi ile Quartz’ın doğallığı ile bütünleşerek dış cephelere geliştirilmiş özellikler sunuyor.

AmphiSilan+’ın Silikon Quartz Teknolojisi, fotokatalitik özelliğiyle cephelerin uzun süre temiz kalmasını sağlarken, yeni nesil silikon – dolgu teknolojisi, dış cephelerde daha hızlı ve homojen aderans sağlıyor. Quartz, dış cephelere atmosferden gelebilecek asidik etkilere ve yüzeyden gelebilecek alkali oluşumlara karşı dayanım kazandırırken, ışıltısıyla dış cephelerde canlı mat renkler sunuyor.

Dış cephelerde etkin çözüm de AmphiSilan-W’de

Filli Boya’nın 2011 yılında sektöre kazandırdığı, cephelerdeki mantar, küf ve yosuna karşı dirençli dış cephe boyası “AmphiSilan-W” ise farklı mikrobiyolojik kirlenmelerin yaşanabileceği cephelerin korunması amacı ile “Capatox” ve “Capatox Plus” ile kullanılıyor.

TURKUAZ RENK KOLEKSİYONU…

Filli Boya, Türk boya sektöründe bir ilke imza atarak Türkler ile bütünleşen Turkuaz rengini ve hikâyesini tüm dünyaya tanıtıyor. Filli Boya, Selçuklu’da, Osmanlı’da ve Günümüzde Turkuaz olmak üzere üç farklı bölüm ve onlarca Turkuaz renk seçeneğinden oluşan koleksiyon ile Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile birlikte hazırladığı Turkuaz üzerine yazılmış ilk ve en kapsamlı kitabı okuyucularıyla buluşturduğu “Turkuaz Gökyüzünün Ve Yeryüzünün Mirası” kitabından ilham alınarak oluşturulan Turkuaz Renk koleksiyonunun içeriği, Selçuklu’da Turkuaz, Osmanlı’da Turkuaz ve Günümüzde Turkuaz olarak üç farklı bölümden ve her biri kendi içerisinde birçok renk seçeneğinden oluşuyor.

FİLLİ BOYA RENK ETKİSİ KOLEKSİYONLARI…

Filli Boya, çocukların gelişimine ve eğitimine verdiği önem doğrultusunda yine bir ilke imza atarak “Renk Etkisi” projesini hayata geçirdiği ve uzman bir psikolog eşliğinde renklerin çocuk psikolojisi ve gelişimi üzerindeki etkilerini gözeterek çocuk odaları ve okullar için renk koleksiyonları hazırladı. Bilimsel ve profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan, çocuklar ile renkler arasındaki güçlü bağın anlatıldığı projede, “Çocuklarda Renk Etkisi” ve “Okullarda Renk Etkisi” çalışmaları ile özel renk önerilerini ailelerin ve okul yöneticilerinin beğenisine sundu.

Filli Boya, “Çocuklarda Renk Etkisi” çalışması ile tüm yaş gruplarına göre renk seçiminden renklerin genel etkilerine, öğrenme güçlüğü çeken, otizm spektrum bozukluğu olan ve hiperaktif çocuklara kadar geniş bir çerçevede renk kullanım önerileri verirken, “Okullarda Renk Etkisi” kaynak kitabı ve kartelası ile okul alanlarının hangi renklerle boyanması gerektiğini anlatıyor. Proje kapsamında aynı zamanda renklerin başta psikoloji ve sağlık üzerindeki etkilerinin olmak üzere, çocuk odaları ve okullar gibi belirlenmiş alanlar özelinde anlatıldığı, bilimsel makalelerle zenginleştirilmiş, rengi tüm yönleriyle ele alan www.renketkisi.com web sitesi de hayata geçirildi. Özel Çocuklara özel hazırlanan proje fuarda ziyaretçilere de anlatılacak.

CAPATECT ISI YALITIM SİSTEMLERİ İLE EVLERDE YAZ KIŞ BAHAR HAVASI!

Türkiye’de son 10 yılda yapılan dış cephe ısı yalıtımının 50 milyon m2’sini tek başına gerçekleştiren Filli Boya Capatect Isı Yalıtım Sistemleri, yalıtımın doğru bir şekilde yapıldığı takdirde dört mevsim kazanç ve konfor sağlayacağının altını çiziyor. Evlerde yaz kış bahar havası yaşamanın ve enerji israfının önüne geçmenin ancak iyi bir ısı yalıtım sayesinde olacağını belirten Capatect, yalıtımın kime yaptırılacağını seçmenin önemine dikkat çekiyor.Avrupa ve Türkiye standartlarına uygun Capatect ürünleri, Filli Boya’nın uygulama hizmeti veren bayileri tarafından, Capatect Teknik Şartnamesi’ne göre yapılan uygulamalarda 10 yıl garanti ve 2 yıl sigorta ayrıcalığıyla sunuluyor.