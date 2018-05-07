Zafer Mutlu Saadet'ten aday adayı

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilere milletvekili aday adaylığı başvuruları gelmeye devam ediyor. Özellikle şehrin ileri gelenlerini bünyesinde toplayan Saadet Partisi, dikkatleri üzerine çekiyor. Saadet Partisi yine ilginç bir aday adaylığı başvurusu aldı. Kocaeli’nin ileri gelenlerinden, Milli Görüş camiasının yakından tanıdığı Avukat Zafer Mutlu, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığına gelerek milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru esnasında kısa bir açıklama yapan Mutlu: “ Ülke ve millet olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ekonominin, eğitimin, dış politikanın çıkmazda olduğunu ve idare edilemediğini görüyoruz. Ülkenin kurtuluş reçetesini Saadet Partisinde bulduğum için burada siyaset yapıyorum. İnşaallah 24 Haziran’da iktidara gelerek ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtacağız.” dedi.

ZAFER MUTLU KİMDİR?

1975 yılında İzmit’te doğdu. Babası Merhum Halit Mutlu, Mehmet Ali Paşa’nın tanınmış esnaflarındandır. İlk ve ortaöğrenimini 27 Mayıs İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini İzmit İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lise öğreniminin akabinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldu ve buradaki eğitimini de başarıyla tamamladı. Üniversite yıllarında ticaretle uğraşan Mutlu, Belsa Plaza ve İstiklal Caddesi’nde giyim mağazaları işletti. 2004 yılından itibaren Kocaeli Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Öğrencilik yıllarında Milli Gençlik Vakfında çalışmalarda bulunan Mutlu, Belsa Esnafları Derneğinde de yöneticilik yapmıştır. Anadolu Gençlik Derneği İzmit İlçe Başkanlığı ile Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı oldu. Şu anda Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatında, Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.