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Dün 18:32 TSİ- Siyaset ( G : Dün 18:35 TSİ )

Sarıbay milletvekili aday adaylarını eleştirdi

24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylarının başvuru sırasında kendisini arayarak haber vermemesini eleştiren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Nezaketen il başkanına bilgilendirmek lazım. O bildirmeyenler bizi yok sayıyor” dedi.

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İl binasında yaptığı açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bugünlerde partimiz bereketli. Yaklaşık 40’a yakın aday adayımız var. Adaylarımızı görünce çok mutlu oluyorum ama bazı gazetelerde görüyorum aday olmuş ama bize haber vermiş. Nezaketen il başkanına bilgilendirmek lazım. O bildirmeyenler bizi yok sayıyor. Engelli arkadaşlarımız üzerine alınmasın ama kör Allah’ı yok sayarsa, Allah’da o körü yok sayar. Bazı paylaşımlardan dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim kimseye küfür etmeye hakkımız yok. Paylaşımlarına herkes dikkat edecek. Bu seçim artık Türkiye’nin var olup yok olma mücadelesi. Demokrasiyi, savunan insanlar olarak büyük bir şemsiye açtık herkesi bekliyoruz. Birisi kalkıp partide o varsa ben yokum diyorsa defolsun gitsin. Kimsenin kaçma, küsme lüksü yok. Ben inanıyorum başaracağız” dedi

 

Dün 18:32 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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