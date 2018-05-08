Kuvvetli yağış, bu akşama kadar sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gece başlayan sağanak yağış Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinde bu akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

SUL SU BASKINI UYARISI!

Metrekareye Sakarya çevrelerinde 50-75 kilogram, Düzce çevrelerinde 40-75 kilogram, Kocaeli çevrelerinde de 50-75 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Söz konusu illerdeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.