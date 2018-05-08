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Eski kimlik ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziran seçimlerinde eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

ESKİ CÜZDANIN KULLANIM SÜRESİ 10 YIL

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

ESKİ KİMLİKLER GEÇERLİ

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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