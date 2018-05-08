Kartepe'yi sağanak vurdu!

İki gündür aralıklarla devam kuvvetli sağanak yağış, Kartepe de hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle alt yapısı yetersiz olan Uzunçiftlik Ataevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ve Köseköy Sanayi Mahallelerinde su baskınları yaşandı. Su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşatırken Kartepe Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile İSU ekipleri tıkanan rögar ve mazgalları açmak için çalışma yaptı. Yağmurun yeniden şiddetini arttırarak yağmasından endişe duyan mahallesakinleri altyapı konusundaki endişelerini dile getirdi. Vatandaşların kendince yöntemler ile önlemler aldığı görüldü.