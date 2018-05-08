İki gündür aralıklarla devam kuvvetli sağanak yağış, Kartepe de hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle alt yapısı yetersiz olan Uzunçiftlik Ataevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ve Köseköy Sanayi Mahallelerinde su baskınları yaşandı. Su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşatırken Kartepe Belediyesi Fen İşleri ekipleri ile İSU ekipleri tıkanan rögar ve mazgalları açmak için çalışma yaptı. Yağmurun yeniden şiddetini arttırarak yağmasından endişe duyan mahallesakinleri altyapı konusundaki endişelerini dile getirdi. Vatandaşların kendince yöntemler ile önlemler aldığı görüldü.
Bugün 09:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:51 TSİ )
Kartepe'yi sağanak vurdu!
İki gündür aralıklarla devam kuvvetli sağanak yağış, Kartepe'de hayatı olumsuz etkiledi.
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Bugün 09:51 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz