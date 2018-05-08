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Fikri Işık, belediye başkanı mı oluyor?

AKP'de 3 dönem kuralına takılan ve durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen Kocaeli Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

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Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu haberinde, AKP de 3 dönem kuralına takılan ve durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen Kocaeli Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

10 İSİM KABİNE DIŞI KALACAK

Başbakan ve yardımcıları ile birlikte 27 kişiden oluşan kabine, yeni sistemle birlikte sadece icracı bakanlıklardan oluşacak. AK Parti kulislerinde, icracı bazı bakanlıkların birleştirilmesi ile bakan sayısının 14-15’e kadar düşeceği, bu sebeple hâlen bakanlık görevini yürüten en az 10 kişinin sistemin doğal sonucu olarak kabine dışı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.

FİKRİ IŞIK BELEDİYE BAŞKANI MI OLUYOR?

Yeni yapıda, ekonominin tek elde toplanması ve bu görevin Berat Albayrak’a verilmesi durumunda, Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği belirtiliyor. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtiliyor. Mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve Fikri Işık’ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

ÜÇ DÖNEMLİKLERİN ADAYLIĞI

Erdoğan, bakanların yanı sıra, mevcut milletvekilleri arasından tercih yaparken de yine bazı isimleri hem kabine, hem de yerel seçimleri düşünerek hareket edecek. Üç döneme takılan milletvekillerinin büyük bölümüne listede yer verilmeyeceği, sınırlı sayıdaki ismin yeniden Meclis’e taşınacağı, bazılarının ise 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi için, liste dışında tutulabileceği belirtiliyor.

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Yorumlar

(3)
03

Orhan Doğru - Sanki seçilecekler miş gibi hesap yapılması işin doğası gereği. Ama çok ararsınız bu günlerinizi. Gelelim Fikri Işık'a..! Şu çehre ne katmış, hangi insanı yetiştirmiş. Gitsin Gümüşhane'ye olsun belediye başkanı. Orası daha çok YAKIŞIR.

Yanıtla . 2Beğen 08 Mayıs 13:27
01

Herekeli - Fikri Işık 'ı Belediye Başk.Olarak görmek istemiyoruz

Yanıtla . 4Beğen 08 Mayıs 11:18
02

Keskin - @Herekeli 01 nolu yoruma cevabı: Karabaştan iyi yapar.

Yanıtla . 0Beğen 08 Mayıs 11:50
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