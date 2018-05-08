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Öğretmen öğrencisiyle kitap yazdı

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ilk kez kitap yazan öğretmen ve öğrencisi aynı stantta kitaplarını imzalıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10.’sunu düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı’na sınıf öğrencilerinin şiirlerinden oluşan bir kitap çıkaran Jale Gül Kaçmaz ile ilk hikâye kitabını yazan öğrencisi Esila Su Özkol da katıldı. 

ÖĞRETMENLE ÖĞRENCİ AYNI STANTTA

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam eden 10. Kocaeli Kitap Fuarı adeta yazarlar geçidine döndü. İlk kitabının heyecanını yaşayanlar, okurken yazar olanlar da fuarda yerini aldı. Bunlardan biri de İzmit Ulugazi İlkokulu 2-F sınıfı öğretmenlerinden Jale Gül Kaçmaz ve öğrencisi Esila Su Özkol. Kaçmaz, sınıftaki 34 öğrencisiyle birlikte kaleme aldığı “Her Telden” şiir kitabıyla öğrencisi Esila Su Özkol da “Su Gibi Hikâyeler” isimli ilk kitabıyla fuarda yerini aldı. Fuara ilk defa bir öğretmen-öğrenci yazar birlikte katılırken Kaçmaz, “Bir çocukluk hayalimi öğrencimle birlikte gerçekleştirdim. Hem öğrencimin kitabının hem de kendi kitabımın heyecanını yaşıyorum. Sanıyorum bu Türkiye’de bir ilk. Bunu başarmış olmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Bu fırsatı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum”dedi.

KÜÇÜK YAZAR: HERKES KİTAP YAZMALI

8 yaşında ilk kitabını çıkaran Esila Su Özkol da, “Öğretmenimin yazar olmayı çok istediğini bilmiyordum. Ama beni kitap yazmam konusunda çok cesaretlendirdi. Çok güzel bir duygu. Herkese kitap yazmasını tavsiye ediyorum”diye konuştu. İki yazar, kitaplarını da aynı stantta okurları için imzalıyor.

Bugün 10:22 TSİ - Eğitim

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