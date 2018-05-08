Cansu Canan Özgen: Duha suresi hayatımı değiştirdi

Habertürk'te yayınlanan Öteki Gündem'in sunucusu Cansu Canan Özgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu. Bir programında Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ınDuha suresinin tefsiri sırasında yaşadığı duygusal anlara değinen Cansu Canan Özgen, “Duha suresinin tefsiri sırasında ağlamıştım. ‘Allah’ın dostluğunu kazananın kimseye ihtiyacı yoktur’ manasını taşıyan sure hayatımı değiştirdi” dedi.

KOCAELİ KİTAP FUARI İÇİNDE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Cansu Canan Özgen, Kocaeli Kitap Fuarının yazar ve okur buluşmalarının en önemli organizasyonlarından biri olduğunu da söyleyerek, “Ben de her sene Kocaeli Kitap Fuarı’nın içinde olduğum için gurur duyuyorum. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

DÜŞMAN AYNI SİLAHLAR FARKLI

Sevilen sunucu, Yahya Kaptan Salonu’ndaki söyleşisinde tarih çalışmaları ışığında gördüğü önemli tespitleri de okurlarıyla paylaştı. Tarih yüksek lisansının devam ettiğini söyleyen Cansu Canan Özgen, çalışmalarının ışığında tarihteki bütün meselelerin okullarda öğretildiği kadar basit olmadığını söyledi. “Tarih gerçekten tekerrürden ibaret” diyen Cansu Canan Özgen, “O dönemki savaşların yerini kimyasal silahlar aldı. Tarihi doğru bilirsek ülke siyasetini ve uluslararası ilişkileri belirleyeceğimizi düşünüyorum. Ciddi tarih okumaları yaptığınızda bunu görüyorsunuz. Dinler tarihini ve parayı iyi okumak lazım. O zaman düşmanımız kimse bugünün düşmanı da aynı sadece silahlar farklı” dedi.

KAYGILARLA ÇOCUKLARI MUTSUZ EDİYORUZ

Cansu Canan Özgen söyleşide kendisinin aslen mühendis olduğunu da aktardı. “Bir mühendis olarak neden sunuculuk ve yazarlık yapıyorum diye sorduğumda karşıma eğitim sistemimiz çıkıyor” diyen sunucu, “Ben gençlere herzaman kendinizi tanıyın diyorum. Ailenin yönlendirmesiyle mühendislik fakültesine girdim ve ilk yıldan itibaren mutsuz oldum. Sonrasında kendimi tanıyarak kendi macerama başladım ve bugün buradayım. Çocukları sanat, tiyatro ve edebiyatla ilgilenenler vardır ama bir takım kaygılarla çocukları mutsuz edecek kararlar alıyoruz. İlerleyebilmemiz için işini severek yapanlara ihtiyacımız. Ne yapmak istediklerimizi bilerek üretim aşamasına geçmeliyiz. Çağ çok değişti. ABD’teki son dakika haberini anında öğreniyoruz. Bu çağı kaçıran herşeyi kaçıracak. O nedenle bilime önem vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

TÜRK GENCİ PERGEL GİBİ OLMALI

Sevilen sunucu konuşmasında Türk gencinin pergel gibi olması gerektiğini anlattı. Özgen, “Sabit olmayan ayakla dünya gezilmelidir. Diğer sabit ayak vatanında olmalı. Öğrendiği herşeyi ülkesinde değerlendirmeli. Umut ediyorum ki bunu amaçlayan birçok Türk genci var. Bununla yükselişimiz ilerleyecek” dedi. Cansu Canan Özgen söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.