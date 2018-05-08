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Yazar Şenermen, algı operasyonlarını anlattı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar Sedat Şenermen Algı Yönetimi konusunda konferans verdi

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10. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda gerçekleştirilen Algı Yönetimi konu başlıklı konferansta yazar Sedat Şenermen, bilim ve Kur’an dilinde akıl tutulması, hangi yöntemlerle kimler hangi amaçla toplumlara algı yönetimi uyguladılar gibi konularda katılımcılara bilgi aktardı.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DAHİ ETKİLİYOR

‘’Zihin kontrol, beyin yıkama, psikolojik savaş konuları algı yönetimi için araçtır’’ diyen Şenermen, “Amaç algıları istenilen şekilde oluşturmaktır. İnsanları zor kullanmadan zihnen tutsak almaktır. Algı yönetimi endüstriyel tüketim alışkanlıklarını da etkiler. Yaratan insanı yaratılmışlar üstünde en üstün kıldı. Her insanın içindeki şeytan alt beynindeki nefsi emmare dediğimiz olumsuz akli melekelerimizdir. Kin nefret gibi duygular alt beynimizin olumsuz duygularıdır. Sevgi, barış adalet üst beynimizin yansımalarıdır. Algı yönetimi yapanlar uyguladıkları yöntemlerle insanların üst beynini kullanmasını engellemeye çalışırlar” ifadesini kullandı.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI KULLANILIYOR

‘’Kuran-ı Kerim durumu insandan daha aşağı olanlar diye tarif etmiş aklını kullanmayanları’’ diyen Şenermen, ”Mantıklı düşünen beynimizi kullanarak insanlaşırız. Beş duyumuzla elde ettiğimiz duyumsal bilgiye algılama denir. Algı sosyal ve psikolojik bir olgu olduğu için dış müdahaleye açıktır. Kitle iletişim araçlarıyla beyinlerimiz yönlendirilebilir” diyerek kitle iletişim araçlarıyla ne tür algı operasyonları yapıldığını örnekleriyle aktardı.

ALGI OPERASYONLARINA KARŞI AKLINIZI KULLANIN

‘’Filmlerde 25. kare dediğimiz yöntem uygulanır’’ diyen Şenermen, “Gözümüz 24 kareyi görürken 25. kare alt beyne aktarılır. Uykudayken alt beynimiz devreye giriyor ve izlediklerimizin ama algılayamadığımız görseller, alt beynimizde depolanan bilgiler biz uykudayken aktif olarak beyinde çalışıyor. Bilinçaltı mesajlarda hedef davranış biçimlerimizi şekillendirmektir. İnsan algı operasyonlarına karşı aklını işletirse yaratılanların en üstünü olur. Çözüm mantıklı düşünmek, öğrenmek, okumaktır” dedi.

Bugün 10:32 TSİ - Eğitim

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