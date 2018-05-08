Nasıl kafaya takmayız?

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 10. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaUzman Psikolog Hayrettin Şahin okuyucularıyla buluştu. Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmadakaygı, stres, bilinçaltı gibi konular ele alındı.Şahin, kafaya takmamanın en püf noktasının bilinçaltının boşaltılması olduğunu ve hayattı ki sorunlara cevap bulunarak, kurutulabileceğini belirtti.

KAFAYA TAKMAMANIN EN BÜYÜK TEDAVİSİ; GÜLÜMSEME

Psikolog Şahin, “Psikolojik rahatsızlıkların temelinde içimize atma var. Biz sürekli olarak annemizin babamızın ve diğer insanların beklentilerinin peşindeyiz. Yine evlilik ve iş hayatı çok önemlidir. Bir insanın içine atmasında kendini ifade edememe de vardır. Ne yazık ki bizim kültürümüzde çocukken konuştuğumuzda anne ve baba müdahalesi oluyor. Bu yaşlardan başlayarak kendimizi ifade edemiyoruz. Tüm bunlar insanda kaygı ve strese neden oluyor. Bu durumda insan kafaya takmaya neden oluyor. Burada önemli olan Bilinç Altı Kovasını boşaltmaktır. Bilinçaltını rahatlatmanın veya kafaya takmamanın en büyük tedavilerinden birisi de gülümsemektir” dedi.

EVLİLİK EĞİTİMİ

Şahin, “Evlenmek isteyen herkese evlilik eğitimi verilmesi lazım. Ülkemizde boşanmalar artıyor. Bir çifttin boşanma konusu önüme geldi. Çift 5 yıl üniversitede arkadaş olmuşlar ve 2 yılda nişanlı kalmışlar, evlendikten 1 ay sonra da boşanmaya karar vermişler. Bunun sebebi sosyal maskedir. Bu çift 7 yıl boyunca birbirlerini tanıyamamışlar. Bu çift diş macunu kullanımı üzerine bir gün tartışıyor ve sonuçta soluğu mahkemede alarak boşanıyorlar” dedi.