Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. 41 HK 318 plakalı otomobiliyle evinden ayrılan Hakan Sanal, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolculuğun ardından Cumhuriyet Caddesi'ne geldi. Hakan Sanal trafik nedeniyle yavaşladığı sırada başka bir sürücü, aracından kedi sesi geldiğini söyleyerek kendisini uyardı. Bunun üzerine Sanal, otomobilini sağa çekti, kaputu açan Hakan Sanal, motor bölümünde 3 yavru kedinin olduğunu gördü. Çevredekilerin yardımıyla motor bölümünde sıkışan yavru kedilerden biri çıkarıldı. Diğer yavrular çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından, aracın motor parçalarını sökerek kedileri bulundukları yerden çıkardı. Kediler, itfaiye ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edilmek üzere götürüldü.
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Otomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, 2 saatte çıkarıldı
İzmit'te, bir otomobilin motoruna giren 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 2 saatlik çabasıyla kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz