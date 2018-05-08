KTO’da komite toplantıları başladı

Körfez Ticaret Odası’nda seçimlerin gerçekleşmesinin ardından komite toplantıları da yapılmaya başlandı. Komite başkanlarının toplantısının ardından ilk olarak 12. Meslek komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Komite başkanı Ayhan Karataş başkanlığında toplanan toplantıya Mehmet Gümüş, Murat Çetinkaya ve Fikri Koşan’ı temsilen oğlu Hüseyin Koşan, Körfez Ticaret Odası daire müdürü Yasemin Öner, kalite ve akreditasyon sorumlusu Beyza Soğukpınar katılım sağladı.

TAPU HARÇLARINDAKİ İNDİRİM TOPLANTI KONUSU OLDU

Toplantıda yönetici oryantasyonu, tapu harçlarının indirilmesi ve üye ziyaretlerinin planlanması konuları toplantı gündemini oluşturdu. Tapu harçlarının indirilmesi ve son çıkan torba yasa ile ilgili mecliste bir sunum yapma kararı alan 12. Meslek komite üyeleri üye ziyaretlerinin planlaması ile ilgili de karar alarak yıl sonuna kadar kendi gruplarında gidilmeyen üye kalmaması konusunda mutabakata vardı.