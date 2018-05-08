KTO’da komite toplantıları başladı

Körfez Ticaret Odası’nda seçimlerin gerçekleşmesinin ardından komite toplantıları da yapılmaya başlandı. Komite başkanlarının toplantısının ardından ilk olarak 12. Meslek komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Komite başkanı Ayhan Karataş başkanlığında toplanan toplantıya Mehmet Gümüş, Murat Çetinkaya ve Fikri Koşan’ı temsilen oğlu Hüseyin Koşan, Körfez Ticaret Odası daire müdürü Yasemin Öner, kalite ve akreditasyon sorumlusu Beyza Soğukpınar katılım sağladı.
TAPU HARÇLARINDAKİ İNDİRİM TOPLANTI KONUSU OLDU
Toplantıda yönetici oryantasyonu, tapu harçlarının indirilmesi ve üye ziyaretlerinin planlanması konuları toplantı gündemini oluşturdu. Tapu harçlarının indirilmesi ve son çıkan torba yasa ile ilgili mecliste bir sunum yapma kararı alan 12. Meslek komite üyeleri üye ziyaretlerinin planlaması ile ilgili de karar alarak yıl sonuna kadar kendi gruplarında gidilmeyen üye kalmaması konusunda mutabakata vardı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz