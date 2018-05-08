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Darıca'da yol çöktü!

2 gündür Kocaeli'de etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam diyor. Kartepe'den gelen su baskını haberlerinin ardından şimdi de Darıca ilçesinden yol çöktü!

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2 gündür Kocaeli de etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam diyor. Kartepe den gelen su baskını haberlerinin ardından şimdi de Darıca ilçesinden yol çöktü! Nenehatun Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde aşırı yağışa dayanamayan asfalt yol büyük bir gürültüyle çöktü. Park halinde olan TIR'ın arka tekerlekleri çöken yolun içine girdi. Yol üstünde aracı olan diğer vatandaşlar araçlarını tek tek cadde üstünden alarak başka yerlere park ettiği görüldü.

VATANDAŞ İSYANDA!

Durum karşısında isyan eden bir vatandaş ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Darıca! Dikkat Yol Çökebilir..! Darıca Nenehatun Mahallesi Battalgazi Caddesi Arabası olanlara sesleniyorum.. Darıca' da yollara çıkmayın kardeşim.. Yollarımızı göçertmeyin kardeşim... Kumunuzu kiremitinizi havadan taşıyın kardeşim... Bu yolun altyapısına mıcır yerine, yağmurda çamurlaşacak malzeme koyan neden suçlu olsun ? Bu duruma göz yuman, denetlemeyen belediye neden suçlu olsun ? Adamlar bize kaliteli yol yapmak zorunda mı ? Adamların o kadar 'işi gücü' var, bide yolla mı uğraşsınlar.. Ben dua etmiştim.. 'Allahım Darıcada yağmur yağdırma ne olur' diye.. Vallahi durumumuz bu.. Yağmur yağdığında, isimiz dualara kaldı" ifadelerini kullandı.

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