BBP aday adaylarını tanıttı

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için siyasi partiler aday adaylarını açıklarken Büyük Birlik Partisi’nde başta il başkanı Serhat Duyar, il kadın kolları başkanı Hilal Çevrim ve Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan olmak üzere 17 aday adayı resmi başvurularını gerçekleştirdi. 17 kişilik aday adayı listesinde 4 kadın yer alırken BBP aday adayı tanıtım programını Otel Asya’da gerçekleştirdi.

ÖZVERİ VE GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ

Tanıtım toplantısında konuşan BBP İl Başkan Vekili ve SKM Başkanı Niyazi Çakır, “Bugün 17 aday adayımızla karşınızdayız. Kocaeli Büyük Birlik Partisi olarak genel merkezimizin de aldığı kararla seçime Cumhur ittifakının içerisinde AKP listeleriyle gireceğiz. Uzun yıllardır Kocaeli’de Büyük Birlik Partisi olarak özveriyle çalışan arkadaşlarımız genel merkezimizin çağrısına kulak vererek aday adaylık başvurularını yapmışlardır. 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde Büyük Birlik Partisi’ni en iyi şekilde temsil etmek için önceden olduğu gibi bu süreçte de büyük bir özveri ve gayretle çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

BBP’NİN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Serhat Duyar, Baran Aslan, Hilal Çevrim, Fatih Aktulun, Nilgün Yüksel Yılmaz, Mustafa Demiröz, Zülfükar Şahin, Mustafa Zengin, Murat Aydın, Serkan Öztürk, İbrahim Kara, Adnan Pir, Ömer Akkaya, İnci Çalışkan, Binnur Acar, Sibel Özmen,Volkan Özmen,

Serhat Duyar Kimdir?

1981 yılında İzmit'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli’ de tamamladı. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünde Ön lisans eğitimini alan Duyar, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslar arası İlişkiler Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.2001 yılında aile şirketi olan Duyarhan Tekstil‘ de çalışma hayatına başlayan Duyar, Satış ve Pazarlama Müdürü olarak Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinin satış ağını yönetmektedir. Türk Ocağı, TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) ve BAYŞAD (Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği) Üyesidir.Kocaeli Yerel Gazetesinde haftalık genel ve yerel konuları içeren köşe yazısı yazmaktaydı.2012 yılında Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı olarak siyasi hayatına başlayan Duyar, 2013 yılında yapılan kongre sonucunda tekrar İl Başkanı olarak görevini sürdürdü.2014 yılında gerçekleşen Büyük Birlik Partisi 9. Olağan Kurultayında MKYK Asil üyeliğine seçildi. 2015 yılı itibariyle Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimleri için Büyük Birlik Partisi’nden Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu.Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi'nin milli ittifak kararından sonra Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı oldu.12 Temmuzda gerçekleşen BBP Kurultayının ardından Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi Kocaeli Milletvekili adayı oldu.7 Nisan 2017’de Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığına atandı.Asiye Hanım ile evli olan Duyar, Hatice Kübra, Neslihan ve Emine Zümra olmak üzere üç çocuk babasıdır.Adnan Pir Kimdir?1970 Sakarya doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini İzmit'te tamamladım. Anadolu Universitesi AÖF halkla ilişkiler önlisans mezunuyum. Evli iki çocuk babasıyım. 2001 yılında memuriyete başladım, en son izmit SEKA devlet hastanesinde VHKİ olarak görev yapmaktaydim. Hilal İncekol Çevrim Kimdir? 1980 yılında İzmit’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli’de tamamladı. Eskişehir Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi. 1999 yılında Körfez Belediyesi’nde fırın işletme biriminde muhasebe departmanında iş hayatına atıldı. 2005 yılına kadar buradaki görevini sürdürdü. 2007 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde Körfez Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü’nde görev aldı. Ardından da 2008 yılında kız kardeşi ile birlikte bayan kuaförü olarak ticaret hayatına atıldı. Halen Körfez’de bayan kuaförü olarak iş hayatına devam etmektedir. 2017 yılında Büyük Birlik Partisi’ne üye olarak aktif siyaset hayatına başladı. Aynı yıl Büyük Birlik Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı’na atandı. Kadir Cevrim ile evli olan Hilal İncekol Cevrim Miraç Efe adından bir erkek çocuk annesidir. Ibrahim Kara Kimdir?1969 İzmit doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi Gölcük'te tamamladım. Labaront ve veteriner sağlık fakültesi mezunu olup 1996 ve 2016 yılları arasında Gölcük asker Hastanezinde memur olarak görev yaptım. Şuan Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesi Teknik birimde kontrol memuru llarak görev yapmamtayken 27. Dönem millet vekili seçimleri için görevimden isgifa etmiş bulunmaktayım. Evli ve üç çocuk babasıyım halen Gölcükte ikamet etmekteyim.

Nilgün Yüksel Yılmaz Kimdir?

1981 yılında İzmitte doğdum. Özkan Yılmaz ile evli, 2 çocuk annesiyim. İlk ve orta egitimimi Kocaelide tamamladım. 2001 yılında Dumlupınar Universitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Deri Konfeksiyon bolumunde ön lisans eğitimimi tamamladım. 2005 yılında kuaförlük mesleğine girdim ve 2014 yılında kendi işletmemi kurdum.2017 de Büyük Birlik Partisi il yönetimine girdim. İl yöneticiliği ardindan Divan Kuruluna girerek il başkanliğı projelerinden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Liderlik Akademisi Koordinatörlüğü görevine getirildim. 2018 tarihinde BBP Kartepe İlçe Başkanlığına atanarak görev yapmaya başladim.

Baran Aslan Kimdir?

1988 yılında Kocaelide doğdu. Aslen Ağrılı olan Baran Aslan Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunu, iş adamı ve 1 çocuk babası. Gectiğimiz dönemde BBP Derince İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.Ömer Akkaya Kimdir? 1977 yılinda Gebze Çayırova'da doğdum. 1984-1989 yılları arasında Çayırova İlkögretim Okulunda egitimimi tamamladım.Ardından orta okula 1 sene gittikten sonra 1990-1994 yıllari arasinda Sultanbeyli Kuran Kursunda hafizlik ve medrese egitimi tamamlayıp ayni yıl ortaokulu dişarıdan verdim. 1994-1998 yilında Gebzede hazır bayan giyim sektörunde iş hayatına atıldım. Hali hazirda Marmara Bolgesinde 8 şube olarak ticaret hayatima devam etmekteyim. 2015 yılında inşaat sektorunde faaliyetlerimize başlayıp halen devam etmekteyiz. Evli.

Mustafa Zengin kimdir?

Kocaeli Kandıra doğumlu ilk ve orta öğrenimimi Beylerbeyi Y.O.K ilkokulunda okudum. Açık öğretim lisesi okumaktayım. 2005 yılından beri özel sektörde çalışıyorum. 2011 yilında askerlik görevimi tamamladım. 2013 ve 2016 yılları arasında Kocaeli Alperen Ocaklarında çeşitli kademelerde görev aldım. 2017 ve 2018 yılları arasinda Büyük Birlik Partisi Kocaeli il Yönetim Kurulu üyesi oldum. 2018 Nisan ayı itibariyle BBP ilçe başkanlığı gorevini yapmaktayım.

Zülfikar Şahin kimdir?

1973 Samsun Havza doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Gebzede tamamladım. 25 yıldır esnaflık yapıyorum. Gebze kooperatif firmasında disiplin kurulu başkanlığı yaptım. Samsunlular Derneğinde ve Havzalılar Derneğinde yöneticilik yaptım. İş sağlığı guvenligi sertifikasi sahibiyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.Mustafa Demiröz kimdir?1955 Bolu Göynük doğumluyum. Evli 3 çocuk babasıyım. Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi mezunuyum. 1981 yılında Türkiye Kömür İşletmelerinde çalışmaya başladım. Muhasebe Maliyet ve Bilanço servisinde şube müdürlüğü yaptım. Emekli olduktan sonra İzmit'e yerleştim. Üniversite yılllarında Milliyetçi kesimle diyaloglarim sürdü. Emekli olduktan sonra kendime yakın parti olan Büyük Birlik Partisini seçtim ve 2007 secimleri dahil BBP Kocaeli il Teşkilatı il yönetiminde yer aldim. Halen görev yapmaktayım.

Serkan Öztürk kimdir?

1984 yılında İzmit ‘te doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini Devlet okullarında tamamlayan Öztürk, ön lisans eğitimden sonra lisans eğitimine halen devam etmektedir. 2007 – 2008 yıllarında Askerlik görevini Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığında makam şoförü olarak tamamlamıştır. 2009 yılında Life Reklam Dijital Baskı Ve Araç Kaplama Hizmetleri şirketini kurarak ticaret hayatına başlamış olup Kamu Kurumları ve Kurumsal Firmalar ile Ulusal çalışmakta olan firmasının imalat bölümünü 2017 yılında Başiskele Sanayi bölgesine taşıyarak her iki alanda sürdürmektedir. 2014 yılında Kocaeli / İzmit Ticari Taksiciler Grubunun Kurucu Üyeliğini yapmakta, 1489 Üyelik Grupta Yöneticilikle devam etmektedir. 2016 yılında TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Basın Yayın Sorumlusu olarak yönetimde yer almaktadır. 2017 yılında kurulan Genç İzmitliler Platformunda üye olarak programlarına katılıp aynı zamanda destek vermektedir. 2017 yılında Alperen Ocakları’na katılım sağlayarak yeni yönetimin aktif olması ile İzmit İlçe Başkanlığı Ünvanını yürütmekte olan Öztürk evli ve bir çocuk babasıdır.

Murat Aydın Kimdir?

1979 yılında Kocaeli’nin Bekirpaşa semtinde dünyaya geldi. Ailem aslen Niğdeli olup 1979 yılından itibaren Kocaeli’nde ikamet etmekteyiz. İlk, orta ve lise eğitimimi Kocaeli’de tamamlamış olup Yükseköğrenimi de Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesini okuyarak tamamlamış bulunmaktayım. 1999-2000 Yılları arasında 18 aylık askerliğimi Aydın ve Trabzon’un Çaykara ilçelerinde tamamladıktan sonra aile şirketimiz olan Aydınlar Mobilya’nın başına geçtim. Aile şirketimiz ile 2000 yılından bu zamana gelene kadar birçok ulusal ve güçlü markaların bayiliğini yaparak ticaretimizi sürdürürken bir yandan da MOBESKO’nun kuruluşuna öncülük eden üyelerden birisi olma gururuna nail olduk.Ve bugün Kocaeli’de MOBESKO, Orduevi ve Derince lokasyonlarında açtığımız mobilya mağazalarımız ile ticaretimizi devam ettiriyoruz. 2009 Yılında MHP Partisinden İzmit Belediye Meclis üyeliği adaylığı olmuştur. Hali hazırda BBP Kocaeli il başkan yardımcısı, TÜMSİAD yönetim kurulu üyesi, KOTO 5.meslek komitesi meclis üyesi, Mobesko yönetim kurulu üyesi, Gültepespor yönetim kurulu üyesidir. 2006 Yılında Nihal hanım ile evlenip Ecem ve Eren isminde 2 çocuğu bulunmaktadır.

Binnur Acar Kimdir?

1962 yılında İzmit'te doğdu. Aslen Kandıralı olup öğrenimini İzmit'te tamamladı. Evli ve iki cocuk annesiyim. Ev hanımı. Belirli zaman aralıklarında el sanatları üzerine ve ipek halı dokumacılığı üzerine usta öğreticilik yaptı. İzmit'in en eski esnaflarından terzi Bayram Türkyilmaz'in kızı.Sibel Özmen kimdir?1982 İzmit doğumluyum. İlköğretimimi İzmit'te tamamladım daha sonrasında çeşitli kurslar da el becerisi ve ev ekonomisi eğitimi aldım. 2005 yılında evlendim iki kız annesi ev hanımıyım.

Fatih Aktulun Kimdir?

1988 yılında İzmit’te dünyaya geldi.2013 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Halen İzmit’te bulunan Siyah Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda avukatlik yapmaktadır.

İnci Çalışkan Kimdir?

İzmit dogumlu evli ve 2 çocuk annesi, Su Ürünleri Mühendisliği Çalışma Ekonomisi ve işletne Teknojileri Yüksek Mühendisligi mezunu.İsaret dili tercumanlığı ve farklı kurumlarda eğitimler veriyor.