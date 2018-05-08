AKP oy hedefini açıkladı!

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliğini yaptığı AKP Kartepe 58. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir , AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, AKP Milletvekili aday adayı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Programa ilgi oldukça yoğundu. Salonda yer bulamayan partililer programı ayakta takip etmek durumunda kaldı. Danışma Meclisi’nde partiye yeni üye olan 450 kişinin adı okunda. Üye olup da programa katılanlara rozetleri takdim edildi. İki ayda AKP Kartepe teşkilatlarına toplam bin 299 üye kazandırıldı.

AKP İNANILMAZ İŞLER YAPTI

Programın açılış konuşmasını yapan AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu salona bu coşkuyu veren tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz yıl kongrede Kartepe’yi 25 kişiyle yönetmeyeceğiz dedim. Kongrenin hemen ardından mahalle koordinasyon toplantısı yaptık. Aktif kadrolarla bir araya geldik, istişare ettik. Belediye başkanımızla 32 mahallemizde danışma toplantılarımızı yaptık. O toplantılar bu salonun dolu olmasını sağladı. Her fırsat bulduğumuzda, yaşlılarımızı, hastalarımızı ziyaret ettik. Teşkilatta oturan değil, sahada çalışan bir teşkilat olmak için elimizden gelen her şeyi gösterdik. Ben bu ailenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bu salondaki herkese Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıdır. Biz irademize sahip çıkacağız. 16 senedir AK Parti inanılmaz işler yaptı. Bu hizmetleri ailemizle başardık. Bu partide çok büyük emek var” dedi.

“24 HAZİRAN’DA HEDEF YÜZDE 68”

“Bugün geldiğimiz nokta ortada” diyen Kocaman, “Muhalefet milletin gözüne baka baka iftira atıyor. Bunların ne yaptığını aziz millet veriyor. AK Parti Kartepe kadroları olarak 24 Haziran seçimlerinde bizim hedefimiz yüzde 68’dir. Girmedik ev, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Reisimize belki de son görevimizi yerine getireceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Kocaman’ın ardından kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir, “Daha çok çalışmalarımızı arttıracağız. Ramazanda rabbim hepimize çifte bayram yapmayı nasip eylesin" diyerek sözlerini noktaladı.

“AKP OLARAK TARİH YAZACAĞIZ”

Özdemir’in ardından kürsüye gelen AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, “Her AK Partili kardeşim kendisini vicdan muhasebesine çekmelidir. Milletle kurduğumuz bağa halel getirmemeliyiz. Milletimize sırtımızı çevirmemeliyiz. Kardeşler topluluğu olduğumuzu unutmamalıyız. 24 Haziran’da tüm AK kadromuzla tarih yazacağız. Biz AK kadrolar olarak hazırız” diye konuştu.

“KOCAELİ’DE BİRİNCİ OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Aydın’ın ardından söz alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Heyecanın dorukta olduğu zamanlarda çalışmaktan yorulmayan AK kadrolar var. Biz adeta seçimmatik olmuş 4 yılın ardından böylesine güzel insanlarla 58. Danışma meclisimizi yapıyoruz. Heyecanımızı sizlerden alıyoruz. Ben teşkilatımın yüzünü ak çıkarmak adına, Kartepemizi büyütecek projelerle vatandaşın karşısına çıkarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok önemli projeleri gerçekleştiriyoruz. Altyapı üstyapı ekiplerimizle, sosyal belediyecilik anlayışımızla Türkiye’ye, Kocaeli’ye örnek oluyor ve teşkilatımıza gurur duyduruyoruz. 3 gün önce TÜBİTAK tarafından Atla terapi Merkezimiz, ve diğer sosyal projelerimiz ödüllerini alıyor. 24 Haziran’da Kocaeli birincisi olmak için çalışacağız” dedi.

“13-0’A HAZIR MIYIZ?”

Üzülmez’in ardından söz alan AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Bu görüntüyü muhalefet partisi görmeli. Biz sadece bir siyasi parti değiliz. Geriye baktığınız zaman her birinizin hayatında büyük mağduriyetler vardır. Allah bu davayı daim etsin. Allah bu dava üzerinde büyük Türkiye’nin geleceğinde birer tuğla koyan nefer olarak çalışmayı nasip eylesin. Hodri meydan dedik meydanda yiğit bulamadık. Bir gece bir baktık başka partiyi meclise sokmak için operasyon yapıldığını gördük. Amaçları ne? Cumhurbaşkanımız manifestoyu açıkladı. Özetle irade dedi. İradenin yanına erdemi koyuyoruz. İnsan olmanın gereklerini yapacağız. Bunun için cesaret gerekiyor. Bu ilkelerle Türkiye şahlanacak. Kocaeli için 13-0’a hazır mıyız?” şeklinde konuştu.