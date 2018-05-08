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Bugün 11:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:19 TSİ )

Darıca G.B. üstü açık otobüsle şehir turu attı

Darıca Gençlerbirliği, 10 yıl sonra gelen 3.Lig Şampiyonluğu ve 2.Lig’e yükselmenin keyfini doyasıya yaşıyor. Yağmur çamur dinlemeyen sarı-yeşilliler, önceki gün üstü açık otobüsle şehir turu atarak taraftarını selamladı. Emek Mahallesi’nden başlayan şampiyonluk turuna, araç konvoylarıyla eşlik eden taraftarlar, “Şampiyon Darıca” tezahüratlarıyla izlenin sokaklarını, meydanlarını inletti.

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Şampiyon Darıca Gençlerbirliği, destansı başarıyı halkıyla ve taraftarıyla kutladı. 10 yıllık 2.Lig hasretine son veren sarı yeşilliler, sağanak yağmur altında üstü açık otobüsle şehir turu yaparak, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Darıca Gençlerbirliği Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın önderliğinde Darıca sokaklarını sevince boğan şampiyonlar, yeri göğü sarı yeşile boyadı. Emek Mahallesi’nden başlayan şampiyonluk turuna araç konvoylarıyla eşlik eden taraftarlar, “Şampiyon Darıca” tezahüratlarıyla Darıca’yı inletti.

ÇINARALTI DARICA’YI YAKTI

Elden ele dolaşan şampiyonluk kupasıyla Darıca halkını selamlayan Darıca Gençlerbirliği futbolcuları, otobüste eğlenceli anlar yaşarken, Darıca G.B Başkanı Mücahid Vural ve yönetim kurulu üyeleri de futbolcuların coşkusuna ortak oldu. Şehir turunun zirve yaptığı yer olan Çınaraltı Meydanı’nda ise ortalık adeta toz duman oldu. Meşalelerle takımını krallar gibi karşılayan Çınaraltı, takım otobüsünü durdurarak, Başkan Karabacak ve sarı-yeşilli futbolcularla karşılıklı tezahürat yaptı.

KARABACAK’A SEVGİ SELİ

Şampiyonluk turunda hem futbolcuların hem takım otobüsünü selamlayan taraftarların ilgi odağı Karabacak oldu. Darıca Belediye Başkanı ve Darıca G.B Onursal Başkanı Şükrü Karabacak’a sevgi selinde bulunan taraftarlar, Karabacak’a ithafen “Başbakan Şükrü” tezahüratında bulundu. Darıca halkını gururla selamlayan Başkan Karabacak’ın zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenirken, sağanak yağmura rağmen coşkuya ortak olan tüm taraftarlara teşekkür etti.

Bugün 11:17 TSİ - Spor

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