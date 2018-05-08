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Hakan Çakar, vatandaşı uyardı!

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 24 Haziran seçimleri için vatandaşı seçmen listelerini kontrol etmesi noktasında uyardı. Seçmen kaydının değiştirilmesi için son günün 12 Mayıs tarihinde olduğunu hatırlatan Çakar, “Herkes oyuna sahip çıksın bir oy bir oydur” dedi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için vatandaşı seçmen listelerini muhtarlıklara giderek kontrol etmeleri noktasında uyardı. Çakar, seçmen kaydı Kocaeli genelinde olmayan vatandaşlar için ise son günün 12 Mayıs tarihinde olduğunu hatırlatarak herkesin oyuna sahip çıkması gerektiğini belirtti.

HERKES OY KULLANSIN

Seçmen kayıtları konusunda vatandaşı uyaran CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Vatandaşlar, 12 Mayıs tarihine kadar seçmen kaydının nerede olduğunu muhtarlıklardan kontrol edebilir. Eğer kayıtları yoksa ve İzmit’te oy kullanmak istiyorlarsa bu listeleri kontrol ettikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine giderek birinci adreslerini İzmit olarak kayıt ettirecekler. Bu süreç 12 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Ondan sonra bir daha seçmen listesine kayıt olma imkanı olmayacak. Bunun için vatandaşlardan ricam seçmen listelerini kontrol etsinler. Zaten kayıtları varsa sorun yok. Bir oy bir oydur herkes oyuna, sandığa sahip çıksın. Evlerinde kaç kişinin seçmen kaydının bulunduğunu muhtarlıklardan veya E-Devlet’ten takip etsin" dedi.

İZMİT’İ 13’E BÖLECEĞİZ

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Çakar, “İzmit bölgesini 13’e böleceğiz. Tüm mahallelere üyeler atayacağız. Sandık sorumlularımızı eğitimler vereceğiz. Bölgeye göre minimum 6, maksimum 12 üye atanacak. Bu üyeler kadın kolları, gençlik kolları ve meclis üyelerinden oluşacak. Çalışmalarımızı organize bir şekilde yürüteceğiz. Her mahalleyi karış karış gezerek vatandaşlarla bire bir irtibat kuracağız. Cumhurbaşkanı adayımızın Muharrem İnce olmasının ardından daha mutlu ve motive bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Bugün 11:22 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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