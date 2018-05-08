Bugün sabah saat 10.10-10.55 arası Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi 45 dakikalık bir sistem sorunu yaşadı. YSK yetkililerinin Türk Telekom’dan kaynaklandığını belirttiği sistem 45 dakika boyunca Türkiye genelinde vatandaşların imza vermelerine engel oldu.
Bugün 11:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
İmza sistemi çöktü!
Bugün sabah saat 10.10-10.55 arası Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi 45 dakikalık bir sistem sorunu yaşadı.
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Bugün 11:25 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz