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Bugün 11:25 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:14 TSİ )

İmza sistemi çöktü!

Bugün sabah saat 10.10-10.55 arası Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi 45 dakikalık bir sistem sorunu yaşadı.

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Bugün sabah saat 10.10-10.55 arası Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi 45 dakikalık bir sistem sorunu yaşadı. YSK yetkililerinin Türk Telekom’dan kaynaklandığını belirttiği sistem 45 dakika boyunca Türkiye genelinde vatandaşların imza vermelerine engel oldu.

Bugün 11:25 TSİ - Gündem

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