Ölümü beklerken yardım eli uzandı

İzmit'te Gazanfer Bilge Bulvarı’nın kenarında bulunan atık su borusunun altındaki boşluğa yavru kedi sıkıştı. Kafasını sıkıştığı yerden kurtaramayan kedi, bitkin düştü. Yağmur sebebiyle de ıslanarak üşüyen kedi sesini vatandaşlara duyurmayı başardı. Kedinin durumunu gören vatandaşlar hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kurtarma operasyonu aksiyon kamerasında

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tüm o anları aksiyon kamerası ile görüntüledi. Kedinin kötü halini gören bir itfaiye ekibinin mesai arkadaşına, 'Ölmüş mü?' diye sorması kameraya yansıdı. Havalı kompresör ile kedinin sıkıştığı su borusunu kaldıran ekipler, yavru kediyi borunun altından çekerek çıkardı. Kediyi eline itfaiye ekibi yine mesai arkadaşına, "Alalım merkeze götürelim. Orada biraz canlandırırız. Donardı burada" dedi. Sıkıştığı borunun altından kurtarılan kediye olay yerinde oksijen verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından kedi, itfaiye ekipleri tarafından merkeze götürüldü. Merkezde yavru kedi havlu ve saç kurutma makinesi yardımı ile kurulandı. Bir süre sonra kendini toplayan yavru, binanın içerisinde yürümeye başladı.