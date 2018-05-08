Darıca Gençlerbirliği teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, kendi gruplarında Play-Off’tan 2.Lig’e çıkacak takımın Ankara Demir olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tire, Diyarbekir ve Erzincan’ın da şansı olduğunu ancak Ankara Demir’in diğer takımlara göre 2.Lig’i daha çok hak ettiğini ifade eden genç teknik adam, “Ankara Demir son 12 maçını kazanarak olağanüstü bir performans ortaya koydu. Çok formdalar. Ben onları şanslı görüyorum” dedi.
Bugün 11:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:39 TSİ )
Balcıoğlu’nun favorisi Ankara Demir
Darıca Gençlerbirliği teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, kendi gruplarında Play-Off’tan 2.Lig’e çıkacak takımın Ankara Demir olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
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Bugün 11:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz