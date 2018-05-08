Balcıoğlu’nun favorisi Ankara Demir

Darıca Gençlerbirliği teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, kendi gruplarında Play-Off’tan 2.Lig’e çıkacak takımın Ankara Demir olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tire, Diyarbekir ve Erzincan’ın da şansı olduğunu ancak Ankara Demir’in diğer takımlara göre 2.Lig’i daha çok hak ettiğini ifade eden genç teknik adam, “Ankara Demir son 12 maçını kazanarak olağanüstü bir performans ortaya koydu. Çok formdalar. Ben onları şanslı görüyorum” dedi.