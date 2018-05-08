13 takımın katıldığı turnuvada Kocaelili oyuncular Sakarya Bölge Karmasında forma giyecek. Darıca Gençlerbirliği’nin eski futbolcularından Adem Tandoğan’ın çalıştırdığı Sakarya Bölge Karmasında Gebzespor’un forveti Ufuk Gülez de yer alıyor. Sakarya Bölge Karması ilk maçını bugün saat 15.00’de İzmir Bölge Karması ile oynayacak. Ufuk’un sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.
Bugün 11:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:40 TSİ )
Ufuk Gülez Sakarya Bölge Karmasında
Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Amatör Bölge Karmaları Futbol Turnuvası Erzurum’da başlıyor.
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Bugün 11:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz