Rahvan atlar büyüledi

Yarışlara Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir, Ödemiş, Turgutlu, Kütahya, Sapanca, Nazilli, Bursa, Konya, Afyon, Gölcük, Değirmendere bölgelerinden at yarış sahipleri iştirak etti. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanındaki Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapıldı. 11 kategoride yapılan yarışlara toplam 137 binici katıldı.

YAĞMUR YARIŞ HEYCANINA ENGEL OLMADI

Koşu, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük orta, Deste boy, Dörtlü taylar, Üçlü taylar, İthal atlar, Taze Beşli, Köylü Dörtnal ve İkili Taylar olmak üzere 11 dalda yapıldı. Yağmurlu havaya rağmen kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği yarışlar çok çekişmeli geçti.

YARIŞLARA İLGİ SEVİNDİRİYOR…

Yarışmalar öncesinde yarışmaları izlemek üzere gelen davetli, misafir ve vatandaşlar ile Tüm Yarışmacılara hitaben bir konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, yarışlara ilgi her geçen sene daha da artıyor. Biz de bu sevince, bu heyecana ortak olmak ve destek vermek için güzel çalışmalar hazırlıyoruz. Yağmurlu havaya rağmen yarışların sağlıklı bir şekilde devam etmesi sevindirici. Güzel vatanımın her bir yöresinden gelip bu yarışlara iştirak eden tüm yarış severlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Gördüğünüz üzere, karşı tarafta eksiğimiz olan bir binayı da inşa ettik. Bu bina hem yarışa gelen atlarımızın, hem de uzak yörelerden gelen atlarımızın konaklayacağı bir yer olarak hizmet vermeye başladı. Ayrıca binicilik eğitimi almak isteyen gençlerimiz için de bir tesis kurulmuş oldu. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışları izlemek üzere Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kastamonu ilçesi Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi parti temsilcileri, Mahalle ve Köy Muhtarları ve yarış severler izledi. Oldukça heyecan uyandıran ve nefes kesen yarışmalar sonunda, dereceye giren atlar şöyle…

BAŞATLAR:

1-Fahrettin Gayıran- Afyon

2-Mehmet Ellibeş- Gölcük

3-Faruk Koçkan- Afyon

BAŞALTI ATLAR

1-Osman Köksal - Gölcük

2-Mustafa Erbaş - Afyon

3-Şükrü Karnıbüyük - Afyon

BÜYÜKORTA ATLAR

1-Ahmet Demiröz - Afyon

2-Erdoğan Horman - İzmir

3-Cengiz Cenk - Menemen

KÜÇÜKORTA ATLAR

1- Ferhat Filiz- Akçalar

2-Ali Çelik - İzmir

3-Mehmet Çavuşoğlu - Gölcük

4'LÜ TAYLAR

1- Alper Boz- Gölcük

2- Yaşar Dokumacı – Aydın

3- Zafer Bintepe - Kütahya

3'LÜ TAYLAR

1- Mahmut Genelioğlu – Afyon

2- Mehmet Kuru – İzmir

3- Arda Boz - Gölcük

İKİLİ TAYLAR

1-Yakup Yılal – Menemen

2- Osman Öğür- Denizli

3- Birol Babanoğlu - Kütahya

İTHAL A GRUBU

1- Marmara Hasan- İzmir

KÖYLÜ DÖRTNAL

1- Engin Kesdoğan – Gölcük

2- EngünKesdoğan – Gölcük

3- Yalçın Araç – Sapanca

TAZE BEŞLİ

1 – İsmet Yıldırım – Eskişehir

2 – Vedat Yaman - Gölcül

3 – Ahmet Kuş - Gölcük

DESTE BİRİNCİ