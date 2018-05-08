Hereke Nuh Çimento 5.sınıf öğrencisi Mirzahan Çokkerse, iki kategoride birden oynarken, okul takımında da yer alıyor. Kocaeli U11 ve U13 Futbol Liglerinde aynı anda oynayan Mirzahan, U-11’de 21, U-13’te 10 gol attı. Bir sezonda şu ana kadar 31 gole ulaşan gol prensi Mirzahan, şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Mirzahan, Körfez Belediye Hereke Yıldızspor forması giyiyor.
Bugün 11:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Miniklerin golcüsü Mirzahan Çokkerse
U-13 ve U-11 Liglerinin gol krallığı yarışında zirvede yer alan sporculardan Herekeli Mirzahan, birçok kulübü peşinde koşturuyor.
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Bugün 11:42 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz