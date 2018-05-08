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Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak!

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden alınan bilgiliye göre, Gölcük Tersane Komutanlığı'na çeşitli branşlarda 390 işçi alacağı öğrenildi.

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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden alınan bilgiliye göre, Gölcük Tersane Komutanlığı'na çeşitli branşlarda 390 işçi alacağı öğrenildi. Müracaatların önümüzdeki günlerde başlayacağı ve İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi.

İşçi alımı yapılacak branşlar ve işçi sayısı ise şöyle:

Bugün 11:45 TSİ - Ekonomi

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