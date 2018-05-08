Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden alınan bilgiliye göre, Gölcük Tersane Komutanlığı'na çeşitli branşlarda 390 işçi alacağı öğrenildi. Müracaatların önümüzdeki günlerde başlayacağı ve İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi.
Bugün 11:45 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Gölcük tersanesi, 390 işçi alacak!
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden alınan bilgiliye göre, Gölcük Tersane Komutanlığı'na çeşitli branşlarda 390 işçi alacağı öğrenildi.
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Bugün 11:45 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz