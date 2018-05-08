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Kızı için 15 günde 8,5 kilo verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının Komutanı Ferhat Akbulut böbrek yetmezliği nedeniyle donör aranan kızı için 15 günde 8,5 kilo vererek kızına donör oldu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının Komutanı Ferhat Akbulut böbrek yetmezliği nedeniyle donör aranan kızı için 15 günde 8,5 kilo vererek kızına donör oldu. 10 gün içinde ameliyatın yapılması planlanıyor. Akbulut'un bu süre zarfında da birkaç kilo daha vermesi hedefleniyor.

DUA İSTEDİ

Çocuğu için herkesten dua isteyen Akbulut, "15 gün içerisinde 8 buçuk kilo verdim. Donör olmaya, yetti çok şükür. Şimdi İstanbul Memorial Hastenesi’ndeyim. Kızıma böbreğimi vereceğim çok şükür. 10 gün içinde ameliyat var dua edin" dedi.

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