Okan Böke: 2008 ile 2018 arası rüya alemindeydik

Kısa adı KOSİAD olan Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri Wellborn Otel’de bir araya geldi. Sedir toplantı salonunda düzenlenen Türkiye ekonomisi son durum ve beklentiler konulu konferansa Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, İşadamı Haluk Ulusoy , KOSİAD Başkanı Erkan Karacan, KOSİAD üyeleri ve davetliler katıldı. Konferansta Ceres Finansal Danışmanlık Şirketinin kurucu ortağı, varlık Yöneticisi Okan Böke, Türkiye ekonomisi son durum ve beklentiler konulu sunum yaptı.

Kredilerde ve mevduat oranlarında çok ciddi problemlerimiz var

Konferansta konuşan Okan Böke, “Kredilerle ilgili çok ciddi problemlerimiz var, tehlikeli seviyelerdeyiz. Diğer tehlikeli bir nokta ise kredili mevduat oranlarıdır. Belirli bir yere kadar mevduat var. Mevduat oranlarının şuanda geldiği nokta bizim politika faizimizin tam iki katıdır. Bankaların kredi verebilme ya da var olan kredileri yaşatabilmeleri için iki şansı var. Bir, kredilerin zamanında geri ödenmesi, iki, yeni kaynak bulmalarıdır. Orada da çok büyük tıkanma var. Geçen sene devlet bunu KGF ile açmaya çalıştı ama bu da ekonomiye beklenen katkıyı sağlamadı” dedi.

Kurlar iktidara zarar verebilecek seviyede

Böke, “Önümüzde iç politika olarak çok ciddi bir seçim var. Biz 24 Hazirana kadar bu kurlarla girebileceğimizi düşünmüyorum. Bu mevcut iktidara mutlaka zarar verebilecek bir seviye gibi görünüyor. İkincisi genel olarak baktığımız zaman ülkemiz bir savaş içerisinde, Afrin’de olsun, içerideki terör ve FETÖ ile mücadele devam ediyor. Küresel olarak baktığımız zaman Güney Kore ile Kuzey Kore’nin ortak bir noktada buluşmaları dünyanın başına gelen en iyi şey. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Amerika, İran ve Rusya’nın Suriye üzerindeki çıkarları çok sıkıntı yaratmaya devam edecek gibi görünüyor” dedi.

2008 ile 2018 arası rüya alemindeydik

Böke, “İşin finansal tarafında baktığımız zaman 2008 ile 2018 arası bizler bir rüya alemindeydik. Dünya bir daha böyle bir dönemden geçmeyecek. Amerikan doları tutulmak için değerli hale geldiği zaman kırılgan olan ülkeler, Brezilya, Güney Afrika, Venezüella, Türkiye, Meksika gibi ülkeler zarar görecek” dedi. Konferansın ardından Genç KOSİAD’a üye olan 16 kişiye rozetleri ve sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törenin ardından davetliler Wellborn Otel’in Leb-i Derya Restoranında birlikte yemek yedi.

Okan Böke kimdir?

Texas A&M Universityde lisans ve master yapan Böke, bankacılığa 1991 yılında Citibank New Yorkta türev piyasalar bölümünde trader olarak başladı. 1993-1998 tarihleri arasında İnterbank’ta Hazine FX yönetmeni olarak çalışan Böke, 1998-2001 tarihleri arasında Körfezbank Hazine Müdürü, 2001-2004 döneminde TAİBde genel müdür yardımcılığı, 2004-2006 OSC Financial Consultingde ortak, 2006dan 2008 sonuna kadar da TSKB Hazine Müdürü olarak görev yaptı. Bloomberg HT televizyonunda 4 yıl piyasa yorumculuğu yapan Böke aynı zamanda Galatasaray Sportif A.Ş.’de yönetim kurulu üyesidir.

Genç KOSİAD’a yeni üye olanlar

Anıl Gülaçtı, Adnan Çakır, Alican Kasım, Batın Kösemen, Berke Ergene, Berkehan Öztüre, Bora Ulugün, Bulut Aydın, Emir Uçar, Emre Biçici, Hakan Ergene, Hamdi Kaya, Murat Balta, Serhat Balta, Oğuzhan Turfanda, Erdem Kodal ve Sadi Akçelik