İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık olağan toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kaman yaptığı konuşmada, “Yüce Türk milleti doğruyu yine en kısa sürede bulmuş, ilk günde ilk 6 saat içerisinde 100 bin vatandaşımız Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener diyerek teveccühlerini ortaya koymuşlardır. Bu durum bizi haliyle mutlu etmiştir. Kocaeli ilinden 7 bin imza toplanmış olup Türkiye ortalamasının üzerinde bir sayıya ulaşılmıştır. Kocaeli halkına ve Türk halkına şükranlarımızı arz ediyoruz. Kocaeli kızına sahip çıkmıştır” şeklinde konuştu.

BAKANLIK YAPACAK DÜZEYDE ADAY ADAYLARIMIZ VAR

Yaptığı konuşmada aday adaylarının kalitesine değinen Kaman, “Geçtiğimiz Pazar günü aday adaylarımızla parti içerisinde basına kapalı bir toplantı düzenledik. Aday adaylarımızı kendilerini tanıttılar. Yaklaşık 11 yıldır siyaset içerisinde bulunan bir kişi olarak şunu söylemiliyim ki diğer yıllarda aday yapısıyla karşılaştırdığımda aday adayı kalitesinin son derece artmış olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım. Tarafımıza başvurmuş olan 43 aday adayı içerisinde en az 10 tanesini bakanlık yapabilecek düzeyde kapasitesi olan insanlardır. Son derece kaliteli bir aday listemiz var. Bir çoğu genel müdürlük, üst düzey bürokratlık ve üst düzey yöneticilik yapmış, bir çok derneği başkanlığını yürütmüş aday adaylarımız var” dedi.

6 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Aday adaylarımızın kalitesinin bu kadar yüksek olmasından son derece mutluyuz. İl Başkanı olarak tüm adaylarımıza eşit mesafedeyim. Adayların sıralama belirlemesi genel merkezin ilk tasnifi ve ardından Meral Akşener tarafından yapılacaktır. Kocaeli halkına söylemeliyim ki bu kadar kıymetli aday adayları arasından Kocaeli’yi en şekilde temsil edecek 13 aday belirlenecektir. Ve yine iddia ediyoruz ki bu kadar kaliteli bir aday listesinde 6 tane milletvekili çıkaracağız. İddiamızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerine son verdi.