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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı belli oldu!

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı olmak üzere İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ufuk Turan’dan boşalan İzmit İlçe Başkanlığı görevine Emrah Alper Bozatlı getirildi.

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24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı olmak üzere İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ufuk Turan’dan boşalan İzmit İlçe Başkanlığı görevine Emrah Alper Bozatlı getirildi. İl Başkanı Serdar Kaman ile birlikte il binasında basın açıklamasında bulunan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Bozatlı, “Büyük bir sorumluluk aldık. İnancımız tamdır” dedi.

İZMİT İLÇE BAŞKANI BOZATLI

Emrah Alper Bozatlı’nın İzmit ilçe başkanlığı görevine getirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Serdar Kaman, “Bilindiği üzere 5 ilçe başkanımız milletvekili aday adayı olmak üzere görevinde istifa etmişti. Geçtiğimiz hafta 4 ilçe başkanımız belli olmuştu. Bu haftada İzmit İlçe Başkanımızı dün akşam itibariyle seçmiş bulunuyoruz. Son derece değerli bir arkadaşımız Emrah Alper Bozatlı, İzmit İlçe Başkanımız olmuştur” ifadelerinde bulundu.

İNANCIMIZ TAM

Ardından konuşan Emrah Alper Bozatlı, “Bizlere bu önemli göreve layik gören il başkanımız, yöneticilerimiz ve partililerimize teşekkür ediyorum. Seçime kısa bir süre var. Zorlu bir zaman dilimindeyiz. Büyük bir sorumluluk aldığımız farkındayız fakat inancımız tamdır. Bu ekibin hem siyasi tecrübesi olarak hem de yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her şey iyi olacak diyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 13:22 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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