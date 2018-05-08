İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, İl SKM Başkanının Zeyyat Şenol olarak görevlendirdiğini ifade etti. Kaman, “Parti teşkilatı olarak seçim koordinasyon merkezi çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu çalışmaların başına yine yönetim kurulu üyemiz olan Zeyyat Şenol beyefendiyi görevlendirmiş bulunuyoruz. SKM Başkanımız Zeyyat Şenol’dur. Seçim Koordinasyon Merkezlerinin çalışmaları kurulma aşamasında olmakla birlikte bu aşamayı geçtikten sonra diğer ittifakımızda yer alan il başkanlarıyla bir araya gelerek sandık güvenliğini değerlendireceğiz. İYİ Parti olarak sandık güvenliğine önem veriyoruz. Seçim günü trafo kedilerinin ortalıkta dolaşmayacağından emin olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.