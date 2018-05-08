İYİ Parti Medya ve Tanıtım Üçal’a emanet

İYİ Parti il yönetiminde Medya ve Tanıtım görevini yürüten Murat Atar’ın milletvekili aday adayı olması dolayısıyla ondan boşalan göreve Tamer Ahmet Üçal getirildi. Üçal seçim süreci boyunca basın ile parti arasındaki koordinasyonu sağlayarak seçim çalışmalarında önemli bir görevde yer alacak.