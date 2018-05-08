İYİ Parti il yönetiminde Medya ve Tanıtım görevini yürüten Murat Atar’ın milletvekili aday adayı olması dolayısıyla ondan boşalan göreve Tamer Ahmet Üçal getirildi. Üçal seçim süreci boyunca basın ile parti arasındaki koordinasyonu sağlayarak seçim çalışmalarında önemli bir görevde yer alacak.
Bugün 13:28 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:29 TSİ )
İYİ Parti Medya ve Tanıtım Üçal’a emanet
İYİ Parti il yönetiminde Medya ve Tanıtım görevini yürüten Murat Atar’ın milletvekili aday adayı olması dolayısıyla ondan boşalan göreve Tamer Ahmet Üçal getirildi.
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Bugün 13:28 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz