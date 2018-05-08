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Aşkım Kapışmak: Zihin bazen saçmalamak ister

Ünlü davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, Kılavuz Gençlik sahnesinde hayranları ile buluştu.

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10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak “ İnsanız İşte” konulu söyleşisinde kitapseverlerle biraraya geldi İnsanların her şeyi anlamaya çalışmasını eleştiren Kapışmak ” Her şeyi anlamaya çalışmayın, zihin bazen saçmalamak bazen boş vermek ister. hayatta anlamsız şeylerde vardır.Her kitaptan bir mana çıkmaz. Hiç anlaşamadığınız birileriyle vakit geçirin, canınız sıkılsın biraz, hayatta hep iyi olmak zorunda değilsiniz, birazcık da saçmalayın. Kötü olmaktan bahsetmiyorum, bazen boş vermeyi öğrenmekten bahsediyorum” dedi.

"ACILARINIZI FIRSATA ÇEVİRİN"

Kendi hayatından örnekler veren Kapışmak”Ben küçükken babam çok fazla alkol içerdi ve annemi döverdi. Beni kapının önüne atardı. 19 yaşına geldiğimde başka yollar da seçebilirdim belki ama sonra otizmli olan Enes ile tanışma hikayem başladı ve hayatım değişti. Onunla birlikte, sabretmeyi, okumayı ve araştırmayı öğrendim. Ama acılarınızı fırsata çevirmek sizin elinizde. Benim acılarımın ödülü siz oldunuz, 13 tane kitap oldu . O yüzden ben bu acılarımı sevmeye başladım. O zamanlar benim meleğim Enes, şeytanım ise babamdı. ama şimdi öğrendim ki ikisi de benim meleğimmiş” şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİ DEPRESYONA GÖTÜRÜYOR"

Söyleşisinde aşırı teknolojinin insanları boşluğa sürüklediğine değinen Kapışmak, “Evinizdeki televizyonları kapatın, telefonlarınızı bir kenara bırakın, teknolojik aletlerden uzak durun ve doğal yaşamayı deneyin. Evimize ne zaman çamaşır ve bulaşık makinesi girdi, depresyon başladı.Artık evlerimizde her şeyi bizim adımıza yapan makineler var, acilen insanların tüketen taraftan, üreten tarafa geçmesi gerekiyor, bir an önce doğala ve üretime geçmemiz lazım, ve bunu kimseden beklemeden ilk önce kendimizin yapması lazım” dedi.

"SÖYLEŞİDE EĞLENCELİ ANLAR"

Yoğun ilgi eşliğinde gerçekleşen söyleşi, interaktif sorular ile devam etti. Dinleyicilerden gelen esprili sorular ile daha da eğlenceli hale gelen söyleşi sonunda kendisine 10. Kocaeli Kitap Fuarı hatırası hediye takdim edildi. Söyleşinin ardından Kılavuz Gençlik sahnesinden ayrılan Aşkım Kapışmak hayranlarının kitaplarını imzalamak üzere İnkılap Yayınevine geçti.

Bugün 13:43 TSİ - Eğitim

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