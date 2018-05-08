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Uğur Balcıoğlu: Savaşı komutan yönetir askerler ise kazanır…

Darıca Gençlerbirliği’nin 10 yıllık şampiyonluk özlemine son veren teknik direktör Uğur Balcıoğlu, sabah Köprübaşı Cağ Kebap Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sezonu değerlendiren şampiyon hoca, aslan payını futbolcularına verdi. ‘Savaşları komutanlar yönetir ama savaşları askerler kazanır’ diyen başarılı teknik adam, takımda yer alan tüm futbolcuların büyük bir mücadele örneği göstererek Darıca G.B. camiasına yakışır bir duruş sergilediğini söyledi.

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3.Lig 2.Grup’ta mutlu sona ulaşarak 10 yıl sonra 2.Lig’e ‘merhaba’ diyen Darıca Gençlerbirliği’nde coşku devam ediyor. Önceki gün üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atan sarı-yeşilli ekipte teknik direktör Uğur Balcıoğlu, sabah bölge basınıyla kahvaltıda bir araya gelerek, sezonu değerlendirdi. Şampiyonluğun öyküsünü anlatan Balcıoğlu, ”Öncelikle bana güvenen ve desteğini esirgemeyen Belediye ve Onursal Başkanımız Şükrü Karabacak’a, Kulüp Başkanımız Mücahit Vural’a, bir önceki Başkanımız Mustafa Öztürk’e, yönetim kuruluna, taraftarlara ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Göreve getirilirken –Uğur Hoca bu işi yapamaz, tecrübesi yok gibi- ne bir haber okudum, ne de duydum. Bu da bize güç ve moral verdi. Elde edilen şampiyonlukta herkes gibi, sizlerin de katkısı var. Allah çalışanı sever. Biz de konuşarak değil, çalışarak şampiyon olduk” dedi.

BAŞARIYA AÇ OYUNCULARI ALDIK

Teknik direktörlük görevini devraldığında takımın psikolojik olarak bitik bir durumda olduğunu, kendisiyle ilgili çokça soru işareti bulunduğunu belirten Balcıoğlu, ilk devre sonuna kadar takımı mental anlamda iyileştirmek adına, teknik ekip olarak yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Devre arasında astronomik rakamlar isteyen futbolcularla değil, genç, başarıya aç ve hayalleri olan futbolcuları kadrolarına kattıklarını kaydeden Balcıoğlu, Başakşehir’den yaptıkları 3 transferin kendilerine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Balcıoğlu, Başakşehir Kulübü’ne ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya da transferde kolaylık sağladıkları için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

VELİMEŞE’DE GÜVEN YAKALADIK

Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Velimeşe karşılaşmasının dönüm noktası olduğunu söyleyen Balcıoğlu, “O maç öncesinde zirvenin 4 puan gerisindeydik. Olası bir mağlubiyet bizi hem zirvenin 7 puan uzağına atacak, hem de psikolojik anlamda bizi bir hayli geriye götürecekti. Allah’a şükürler olsun ki, o maçı kazanarak, çok önemli bir güven yakaladık” dedi.

ASLAN PAYI FUTBOLCULARIN

Velimeşe maçıyla birlikte başlayan 6 maçlık galibiyet serisine değinen Balcıoğlu, aslan payını futbolcularına verdi. “Savaşları komutanlar yönetir ama savaşları askerler kazanır” diyen başarılı teknik adam, takımda yer alan tüm futbolcuların büyük bir mücadele örneği göstererek Darıca G.B camiasına yakışır bir duruş sergilediğini söyledi. Seri galibiyetlerin arkadaşlığı pekiştirdiğini söyleyen Balcıoğlu, tecrübeli futbolcular ile hayalleri olan futbolcuların güzel bir birliktelik sağladığını ve bunun da başarıyı getirdiğini kaydetti.

ERZİNCAN DIŞINDA HERKESİ YENDİK…

Sezonun ikinci yarısında oynanan 17 maçtan 14 galibiyet çıkarmaları ile ilgili itirafta bulunan Balcıoğlu, düşündüklerinden çok daha ekstra bir performans gösterdiklerini söyledi. Kendi sahalarında oynadıkları Diyarbekirspor maçını hatırlatan Balcıoğlu, “Diyarbekirspor gibi önemli bir takım karşımızda aciz duruma düştü. Erzincanspor hariç grubumuzdaki tüm rakiplerimizi yendik” dedi.

VAN MAÇI, EN UNUTAMADIĞIM MAÇ

Bir basın mensubunun ‘En unutamadığınız maç hangisi ?’ sorusuna ‘Van maçı’ olarak yanıt veren Balcıoğlu, “Her galibiyet değerlidir ama, Van maçını 90.dakikada attığı golle kazanmamız bana inanılmaz bir keyif verdi” dedi. Yeni Orduspor’u Darıca’da mağlup ettikleri maçta şampiyonluk hissine kapıldığını dile getiren Balcıoğlu, “Darıca’ya lider gelen Yeni Orduspor’u 9 kişiyle 4-2 yenmiş ve o gün şampiyon olacağımıza inanmıştık. İşi de Anadolu Bağcılar deplasmanında bitirdik.  Alışık olmadığımız bir zeminde (suni) 2-0 gerideyken 3-2 kazanmak kolay bir iş değil. O maç sonunda ‘Tamam biz şampiyon oluyoruz” dedik.

TEKNİK EKİBİME DE TEŞEKKÜR EDERİM…

Ekip arkadaşlarını unutmayan Balcıoğlu, “Ferruh hoca, Seyhan hoca ve tabiri caizse Darıca’nın çocuğu olan Hasan hoca takımımıza inanılmaz katkı sağladılar. 10 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun bana nasip olması da ayrıca anlamlı. Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Bana destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

DEVAM EDERSEK 12 TRANSFER LAZIM…

Balcıoğlu, göreve devam etmeleri halinde ise planlamalarının hazır olduğunu söyledi. Balcıoğlu, ”Eğer göreve devam edersek ve zirveye oynayan bir takım kurulacaksa 8 nokta olmak üzere toplamda 12 transfere ihtiyaç duyacağız” dedi. Emrah ERDOĞAN

Bugün 13:58 TSİ - Spor

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