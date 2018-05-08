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İmza sistemi yine çöktü!

Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi bugün ikinci kere çöktü. Sabah 10.00-10.45 arası çöken sistemdeki sorun düzeltilmişti ve yurttaşların imza verme işlemi devam etmişti.

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Yüksek Seçim Kurulu imza sistemi bugün ikinci kere çöktü. Sabah 10.00-10.45 arası çöken sistemdeki sorun düzeltilmişti ve yurttaşların imza verme işlemi devam etmişti. Saat 13.30 itibarı ile YSK imza sistemi tüm Türkiye'de yine çöktü.  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinlik kazanmışken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı imza sayısı 77 bini aşmış durumda... İmza sisteminde yaşanan sorun sonrası seçim kurullarına imza vermeye gelen vatandaşlar büyük tepki gösteriyor.

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