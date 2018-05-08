Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:06 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:34 TSİ )

Kocaeli’de bir aylık yağış 7 saatte yağdı

Kocaeli’de, dün gece etkili olan sağanak yağmurda bir aylık yağış 7 saatte yağdı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ülkemizde olduğu gibi Kocaeli’de yağışlar etkili oluyor. İlimizde birkaç gündür etkili olan yağışlar dün gece şiddetini arttırdı. 7 Mayıs Pazartesi akşamı 23.00 ile 8 Mayıs Salı 06.00 saatleri arasında metrekareye 77 kg yağış düştü. Kocaeli’de ortalama bir aylık yağış miktarı olan 67 kg üzerindeki yağış, bölgemizde 7 saatte yağdı. Özellikle İzmit ve Başiskele ilçelerinde etkisini gösteren yağışlara karşı İSU Genel Müdürlüğü, kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere toplam 48 adet ekipman,100 personel ve Alo 185 arıza hattı ile gelen ihbarlara müdahale edildi.

YAĞMUR SULARI BERTARAF EDİLDİ

Tüm terfi merkezi ekip ve ekipmanların bakım ve onarımlarını periyodik ve planlı olarak gidererek yağışlara hazırlıklı şekilde giren İSU Genel Müdürlüğü, özellikle İzmit ilçesinde bulunan Alemdar, Bulvar, Yahya Kaptan, Sanayi, Karabaş, 42 Evler, Kocaeli Fuar ile Kartepe ilçesinde bulunan  Acısu  yağmursuyu terfi merkezlerinden yağmursuları bertaraf edildi. Bu terfi merkezlerinde bulunan 25 adet pompa ile saniyede 32 metreküp yağmursuyu basılarak olası su baskınlarının önüne geçildi.

JENERATÖR DEVREYE GİRDİ

Yağış sırasında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı yağmursuyu terfi merkezlerinden bulunan jeneratörlerin devreye girmesi ile birlikte terfi merkezleri kesintisiz ve aralıksız çalışmıştır. Alınan önlemler, yağmursuyu terfi merkezleri ve ıslah edilen dereler ile birlikte 77 kg gibi önemli bir yağışa rağmen bölgede ciddi manada su baskınları yaşanmamıştır. İSU Genel Müdürlüğü ekip ve ekipmanları ile  önümüzdeki cuma gününe kadar sürmesi öngörülen yağışlara  karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda olacaktır.

Bugün 14:06 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
69 işçiyi ilgilendiren sözleşme! mask
69 işçiyi ilgilendiren sözleşme!
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
Kartepe'yi sağanak vurdu! mask
Kartepe'yi sağanak vurdu!
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü? mask
Üniversiteli Hayrettin ihmalden mi öldü?
Kuvvetli yağış, bu akşama kadar sürecek! mask
Kuvvetli yağış, bu akşama kadar sürecek!
İmza sistemi çöktü! mask
İmza sistemi çöktü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş mask
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi

GALERİ

Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BBP’de 14 aday adayı var mask
BBP’de 14 aday adayı var
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL