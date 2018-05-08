Kocaeli’de bir aylık yağış 7 saatte yağdı

Ülkemizde olduğu gibi Kocaeli’de yağışlar etkili oluyor. İlimizde birkaç gündür etkili olan yağışlar dün gece şiddetini arttırdı. 7 Mayıs Pazartesi akşamı 23.00 ile 8 Mayıs Salı 06.00 saatleri arasında metrekareye 77 kg yağış düştü. Kocaeli’de ortalama bir aylık yağış miktarı olan 67 kg üzerindeki yağış, bölgemizde 7 saatte yağdı. Özellikle İzmit ve Başiskele ilçelerinde etkisini gösteren yağışlara karşı İSU Genel Müdürlüğü, kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere toplam 48 adet ekipman,100 personel ve Alo 185 arıza hattı ile gelen ihbarlara müdahale edildi.

YAĞMUR SULARI BERTARAF EDİLDİ

Tüm terfi merkezi ekip ve ekipmanların bakım ve onarımlarını periyodik ve planlı olarak gidererek yağışlara hazırlıklı şekilde giren İSU Genel Müdürlüğü, özellikle İzmit ilçesinde bulunan Alemdar, Bulvar, Yahya Kaptan, Sanayi, Karabaş, 42 Evler, Kocaeli Fuar ile Kartepe ilçesinde bulunan Acısu yağmursuyu terfi merkezlerinden yağmursuları bertaraf edildi. Bu terfi merkezlerinde bulunan 25 adet pompa ile saniyede 32 metreküp yağmursuyu basılarak olası su baskınlarının önüne geçildi.

JENERATÖR DEVREYE GİRDİ

Yağış sırasında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı yağmursuyu terfi merkezlerinden bulunan jeneratörlerin devreye girmesi ile birlikte terfi merkezleri kesintisiz ve aralıksız çalışmıştır. Alınan önlemler, yağmursuyu terfi merkezleri ve ıslah edilen dereler ile birlikte 77 kg gibi önemli bir yağışa rağmen bölgede ciddi manada su baskınları yaşanmamıştır. İSU Genel Müdürlüğü ekip ve ekipmanları ile önümüzdeki cuma gününe kadar sürmesi öngörülen yağışlara karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda olacaktır.