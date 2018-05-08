Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:15 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:32 TSİ )

618 bin yaşlının yüzü gülecek

Hükümetin üç ayda bir 797 lira olan yaşlılık aylığının bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldürecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre, halk arasında "yaşlılık maaşı" ya da "65 yaş aylığı" olarak adlandırılan uygulama çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaşlılara üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri toplam 797 liradan bin 500 liraya yükselecek. Düzenlemeden halen "65 yaş aylığı" alan 618 bin 162 vatandaş yararlanacak. 2022 sayılı Kanun çerçevesinde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlıkça yapılan toplam ödeme miktarı ise 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaştı.

65 yaş aylığı nasıl alınır?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. 65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor. Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor. Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.

Bugün 14:15 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
618 bin yaşlının yüzü gülecek mask
618 bin yaşlının yüzü gülecek
Okan Böke: 2008 ile 2018 arası rüya alemindeydik mask
Okan Böke: 2008 ile 2018 arası rüya alemindeydik
Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı! mask
Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı!
Yeni vergi oranları açıklandı! Alkol, konut, kreş... mask
Yeni vergi oranları açıklandı! Alkol, konut, kreş...
Makyajlı Hyundai i20’nin üretimi başladı mask
Makyajlı Hyundai i20’nin üretimi başladı
"Fevziye" için 56 bin liralık teklif! mask
"Fevziye" için 56 bin liralık teklif!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti mask
Eski "Kocaeli milletvekilinin" kızı vefat etti
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim mask
Banu Avar Kocaeli'de: Feslileri, sarıklıları, kalpaklılar bir araya getirelim
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti" mask
Doktor şikayeti: "Bizi para için ameliyat etti"
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir mask
Şikayet yağıyor, haciz gelebilir
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş mask
‘Seni Yenikent’te gezdirmem’ deyince S.Ç.’yi bacağından vurmuş
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi mask
21 yaşındaki genç feci kazada can verdi

GALERİ

Kavanlar’dan 220 milyonluk proje! mask
Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!
Nihat ile Büşra dünya evine girdi mask
Nihat ile Büşra dünya evine girdi
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi mask
2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi
BBP’de 14 aday adayı var mask
BBP’de 14 aday adayı var
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı mask
‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı
Kaza anı saniye saniye kaydedildi! mask
Kaza anı saniye saniye kaydedildi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL