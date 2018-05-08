Pirelli finali kaçırdı: 68-74

Son dakikaya 63-60 önde girmesine rağmen, 68-74 mağlup olarak, final vizesini kaybeden Pirelli Basketbol takımı, pazar günü kapanış töreninde lig üçüncülüğü için Ford Otosan ile karşılaşacak.

TİMUR’UN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİLER

Pirelli Basketbol takımı, yarı final maçına, oyun kurucusu Timur’un olmaması sebebiyle eksik bir kadroyla çıkarken, geliştirdiği hücumlarda istediği sayıları üretmekte zorluk çekince, final şansını kaybetti. Pirelli Basketbol takımının oyuncu antrenörü Mehmet Sezer “Rakibimizin tempolu oyunu nedeniyle zor bir karşılaşma oldu. Tecrübeli oyuncularımız etkili oynayamadı. Mağlubiyet bizleri oldukça üzdü. Kazanmak için gayret eden tüm takımı kutluyorum’’ dedi.

PİRELLİ: 68-EKOL LOJİSTİK: 74

SALON: Kasımpaşa Spor Kompleksi

HAKEMLER: Murat Amaç **, Murat Zafer **, Burak Erkan **

PİRELLİ: Recep Göklek **(18), Orçun Tatlıtuğ ***(10), Volkan Yazıcıoğlu ***(20), Mehmet Sezer ***(8), Melih Kezer **(8), Kerem Üren **(4), Sinan Akyıldız **, Can Mulla **, Eren Değirmencioğlu **, Bora Hor **

EKOL LOJİSTİK: Rıza Ozan Söyler **(8), Ahmet Lütfi Demirhan ****(22), Ali Bayraktar ***(6), Adem Kuyumcu ***(16), Muhammet Eren Kaya **(13), İbrahim Buyruk **(6), Bahadır Bozatlı **(3)