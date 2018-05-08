Futbolcular da transferin açılmasını istiyor

Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil’in bire bir yaptığı görüşmelerde, büyük bir sorun olmadığı öğrenildi. Ancak anlaşmak istenilen futbolcuların ilk sorusu “Transferi açabilecek miyiz ?”sorusuydu. Yönetim kanadı konuyla yakından ilgileniyor. Belli oranda bir mesafe kat edilse de, netleşen bir durum söz konusu olmadığı, için futbolcuların da kafası hayli karışık.