Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil’in bire bir yaptığı görüşmelerde, büyük bir sorun olmadığı öğrenildi. Ancak anlaşmak istenilen futbolcuların ilk sorusu “Transferi açabilecek miyiz ?”sorusuydu. Yönetim kanadı konuyla yakından ilgileniyor. Belli oranda bir mesafe kat edilse de, netleşen bir durum söz konusu olmadığı, için futbolcuların da kafası hayli karışık.
Bugün 14:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:24 TSİ )
Futbolcular da transferin açılmasını istiyor
Kocaelispor’da iç transfer görüşmeleri 1 hafta içinde netlik kazanacak.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz