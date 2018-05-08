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Bugün 14:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:25 TSİ )

Bizimkiler iddialı!

Kocaeli – Düzce – Sakarya’daki amatör takımlardan seçilen futbolculardan olan karma takım, ilk maçında dün İzmir ile oynayacaktı.

20 futbolcunun 10’unun İzmitli olduğu takımda Belediye Derince’den 6, Doğantepe, Nusretiye, Gebze ve Çayırovaspor’dan da 1’er futbolcu yer alıyor. Kocaeli – Düzce – Sakarya karmasının iddialı olduğu belirtildi. Öte yandan Amatör karmaya çağrılan ve Doğantepespor’da forma giyen başarılı stoper Volkan Kesim’in önemli bir mazeretinin olduğu, orta sahanın yıldız ismi Orhan Şenmemiş’in de, kendisinin aranmadığı için karma takıma katılamadığı öğrenildi.

AMATÖR KARMADA YER ALAN İZMİTLİ FUTBOLCULAR

Şükrücan Güneş - Doğantepe

Sinan Çalık – Nusretiyespor

Erkam Güleç - Çayırovaspor

Ufuk Gülez - Gebzespor

Koray Baykara - Belediye Derince

Gökalp Çakan - Belediye Derince

Aykut Aslan - Belediye Derince

Ahmet Demirtaş - Belediye Derince

Fatih Güler – Belediye Derince

Muhammed Sümbül - Belediye Derince

Bugün 14:24 TSİ - Spor

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