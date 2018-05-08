Bizimkiler iddialı!

20 futbolcunun 10’unun İzmitli olduğu takımda Belediye Derince’den 6, Doğantepe, Nusretiye, Gebze ve Çayırovaspor’dan da 1’er futbolcu yer alıyor. Kocaeli – Düzce – Sakarya karmasının iddialı olduğu belirtildi. Öte yandan Amatör karmaya çağrılan ve Doğantepespor’da forma giyen başarılı stoper Volkan Kesim’in önemli bir mazeretinin olduğu, orta sahanın yıldız ismi Orhan Şenmemiş’in de, kendisinin aranmadığı için karma takıma katılamadığı öğrenildi.
AMATÖR KARMADA YER ALAN İZMİTLİ FUTBOLCULAR
Şükrücan Güneş - Doğantepe
Sinan Çalık – Nusretiyespor
Erkam Güleç - Çayırovaspor
Ufuk Gülez - Gebzespor
Koray Baykara - Belediye Derince
Gökalp Çakan - Belediye Derince
Aykut Aslan - Belediye Derince
Ahmet Demirtaş - Belediye Derince
Fatih Güler – Belediye Derince
Muhammed Sümbül - Belediye Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz