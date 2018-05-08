Altın Kiraz’da kura çekimi Perşembe günü

Birbirinden güçlü 24 takımın katılacağı organizasyonun kura çekimi için saat 18.00’da Esnaf Kefalet duracağı (Peynirci Baba) önünden araç tahsis edilecek. Körfez İlçe’nin adını tüm ülkeye en iyi şekilde duyuran turnuvanın her zamanki gibi bir birinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olması bekleniyor.

7. ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI’NA KATILACAK TAKIMLAR:

Kocaeli Masterler

Gündoğdu Elektrik

Armutlu Emlak

Aldırmaz Mühendislik

Azizoğlu İnşaat

Belediye İş Sendikası

Buy Gayrimenkul

DergahOcakbaşı

Emin Erol Sigorta

EnsaGross

Hüner Teknik

Kars - Ardahan - Iğdır Vakfı

Kocaeli Posoflular Derneği

Kocaeli Taşköprülüler Der.

Kontrat İnşaat

Körfez Belediyesi Zabıta

Körfez Emniyet Müdürlüğü

Hacı Bektaş Veli Vakfı

Maksimum Özel Güvenlik

Özcan Pişmaniye

Şehr-i Börek

Vizyon İnşaat

Vefa İnşaat

Yonca Kebap