Altın Kiraz’da kura çekimi Perşembe günü

Birbirinden güçlü 24 takımın katılacağı organizasyonun kura çekimi için saat 18.00’da Esnaf Kefalet duracağı (Peynirci Baba) önünden araç tahsis edilecek. Körfez İlçe’nin adını tüm ülkeye en iyi şekilde duyuran turnuvanın her zamanki gibi bir birinden heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olması bekleniyor.
7. ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI’NA KATILACAK TAKIMLAR:
Kocaeli Masterler
Gündoğdu Elektrik
Armutlu Emlak
Aldırmaz Mühendislik
Azizoğlu İnşaat
Belediye İş Sendikası
Buy Gayrimenkul
DergahOcakbaşı
Emin Erol Sigorta
EnsaGross
Hüner Teknik
Kars - Ardahan - Iğdır Vakfı
Kocaeli Posoflular Derneği
Kocaeli Taşköprülüler Der.
Kontrat İnşaat
Körfez Belediyesi Zabıta
Körfez Emniyet Müdürlüğü
Hacı Bektaş Veli Vakfı
Maksimum Özel Güvenlik
Özcan Pişmaniye
Şehr-i Börek
Vizyon İnşaat
Vefa İnşaat
Yonca Kebap
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz